Суд заочно арештував ексголову МВС Захарченка. Це дозволяє почати процедуру екстрадиції

Експосадовців арештували за фактами перевищення влади та службових повноважень під час поставки гранат з Росії

Печерський районний суд Києва заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та його заступника. Їх арештували через справи Майдану, повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора України.

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишніх міністра та його заступника процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Експосадовців арештували за фактами перевищення влади та службових повноважень під час поставки гранат із Росії, що спричинило тяжкі наслідки, та організації розтрати грошових коштів МВС України в особливо великих розмірах.

Як повідомили в ОГУ, експосадовці міністерства організували у січні 2014 року незаконну поставку в Україну 13 тис 406 одиниць гранат виробництва Російської Федерації. Захарченко та його заступник також організували безпідставне митне оформлення ввезених гранат та сплату МВС України більше 1 млн 177 тис грн митних платежів.

Гранати російського виробництва застосували на Майдані Незалежності до мітингувальників, унаслідок чого постраждало 86 осіб. Зокрема, за даними слідства, тяжкі тілесні ушкодження тоді отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб. Одна людина загинула.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти колишніх чиновників і військовослужбовців, які зрадили Україну. У цей список потрапив ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та ексголова СБУ Олександр Якименко. Раніше суд дозволив заочне розслідування проти Захарченка.

Тим часом, слідчі Державного бюро розслідувань оголосили нову підозру в справі про викрадення та вбивство активіста, учасника Євромайдану та журналіста Василя Сергієнка.

Суд взяв під варту ще одного підозрюваного у справі про викрадення і катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.