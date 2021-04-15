Убивство журналіста Сергієнка: правоохоронці оголосили нову підозру у справі

Підозрюваний у складі злочинного угруповання вчинив викрадення, тортури та мордування і подальше вбивство журналіста

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили нову підозру в справі про викрадення та вбивство активіста, учасника Євромайдану та журналіста Василя Сергієнка. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Підозрюваному інкримінують участь у злочинній організації, незаконне позбавлення волі та вбивство Сергієнка з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Його вже оголосили в розшук.

«Підозрюваний у складі злочинного угруповання вчинив викрадення, тортури та мордування і подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка – одного із лідерів Євромайдану в м. Корсунь-Шевченківський», – розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, 4 квітня 2014 року Василя Сергієнка викрали з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. При викраденні його били та нанесли поранення ножем. Мати журналіста бачила, як його вивозять на машині. Наступного дня тіло його було знайдено за 15 кілометрів від міста зі слідами знущань.

В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.