Убивство журналіста Сергієнка: правоохоронці оголосили нову підозру у справі
Підозрюваний у складі злочинного угруповання вчинив викрадення, тортури та мордування і подальше вбивство журналіста
Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили нову підозру в справі про викрадення та вбивство активіста, учасника Євромайдану та журналіста Василя Сергієнка. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Підозрюваному інкримінують участь у злочинній організації, незаконне позбавлення волі та вбивство Сергієнка з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Його вже оголосили в розшук.
«Підозрюваний у складі злочинного угруповання вчинив викрадення, тортури та мордування і подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка – одного із лідерів Євромайдану в м. Корсунь-Шевченківський», – розповіли правоохоронці.
Нагадаємо, 4 квітня 2014 року Василя Сергієнка викрали з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. При викраденні його били та нанесли поранення ножем. Мати журналіста бачила, як його вивозять на машині. Наступного дня тіло його було знайдено за
В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.