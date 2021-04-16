Справи Майдану: суд взяв під варту нового підозрюваного

За вчинення злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб

Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин злочинів та осіб, що їх вчинили

Суд взяв під варту ще одного підозрюваного у справі про викрадення і катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено ще одну особу, яка брала участь у викраденні, незаконному позбавленні волі та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Йому повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, викраденні та незаконному позбавленні волі двох осіб, що спричинило тяжкі наслідки – смерть людини, а також незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 та ст. 340 КК України).

За даними слідства, громадянин, діючи в складі групи, до якої також входили члени злочинної організації, 21 січня 2014 року викрав з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а в подальшому, після вивезення потерпілих до лісу, взяв участь у їх незаконному позбавленні волі та катуванні.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та взято під варту у залі суду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими центрального апарату ДБР, за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин злочинів та осіб, що їх вчинили.

Нагадаємо, що за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, стосовно 6 з них справи розглядаються судами, у тому числі щодо 2 заочно, 9 осіб оголошено в розшук.

Тим часом, слідчі Державного бюро розслідувань оголосили нову підозру в справі про викрадення та вбивство активіста, учасника Євромайдану та журналіста Василя Сергієнка.