Викрадення активістів Майдану: Волков отримав дев'ять років тюрми, вісім з яких він вже відсидів

Через рік Волков може вийти з в'язниці завдяки «закону Савченко»

Бориспільський міськрайонний суд сьогодні засудив до дев’яти років позбавлення волі Олександра Волкова – обвинуваченого у справі про викрадення та катування 21 січня 2014 року активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це Луценко повідомив у Facebook.

Волкова визнали винним у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням.

«Прокуратура висувала також звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але це суд не підтримав. Це – рішення першої інстанції, і вступить в силу не раніше, ніж відбудеться розгляд у апеляції. Це підсумок трирічного судового процесу, виснажливого і часом дуже неспокійного», – повідомив у Facebook Ігор Луценко.

Він також відзначив, що у цій справі в СІЗО залишаються ще три людини, також триває очний суд щодо ще одного підозрюваного та заочний – щодо двох.

«Присудили 9 років позбавлення волі при тому, що застосовується до цього злочину закон Савченко, тобто, фактично вісім з цих дев'яти скоро буде вважатися відсиженими», – розповіла адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.

Вона відзначила, що вирок ще може бути оскарежний.

«Суд стягнув з Волкова на користь Ігора Луценка 32 тисячі матеріальної та 450 тисяч гривень моральної шкоди. Тоді як на користь брата загиблого Вербицького суд стягнув з Волкова 450 тисяч гривень моральної шкоди», – йдеться у повідомленні Watchers.Media.

21 січня 2014 року активісти Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені з території Олександрівської лікарні в Києві та вивезені за місто. Після тортур їх кинули у лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

У кримінальному провадженні у цій справі був заарештований Олександр Волков, якого слідство вважає організатором цього викрадення, а також Олексій Чеботарьов, який, на думку слідства, пов'язаний з імовірним замовником викрадення.

22 серпня 2020 року слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування відносно двох осіб, підозрюваних у вбивстві в січні 2014 року майданівця Юрія Вербицького та катуванні активіста, а нині ексдепутата Ігоря Луценка.

10 березня в Офісі генпрокурора повідомили про затримання чоловіка, який перебував у розшуку п’ять років, у справі про викрадення майданівця Юрія Вербицького та активіста, а нині ексдепутата Ігоря Луценка. Інформацію щодо затримання підтвердила адвокат, правозахисниця Євгенія Закревська і потерпілий у цій справі Ігор Луценко. Обоє вказали, що йдеться про затримання Сергія Мисливого.

6 січня 2021 року Офіс генерального прокурора скерував до Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт стосовно двох підозрюваних у викраденні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

11 січня суд переніс засідання щодо викрадення Вербицького і Луценка через неявку адвокатів обвинувачених.

15 лютого Слідство у справі щодо викрадення і вбивства Юрія Вербицького та викрадення журналіста Ігоря Луценка скерувало до суду акт стосовно ще двох фігурантів, підозрюваних у безпосередньому викраденні Луценка та Вербицького з Олександрівської лікарні у Києві.