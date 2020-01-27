За ексначальника поліції Одещини внесено заставу 0,5 млн гривень



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Дмитро Головін підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні

Адвокат Дмитра Головіна відмовився сказати, хто саме вніс заставу

Заставодавець вніс за колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна заставу в розмірі 525 500 гривень. Про це повідомив адвокат Головіна Микола Стоянов.

«За нього внесли заставу, яку визначив суд. Застава був внесений іншою людиною, ім'я якого я не можу називати», - сказав адвокат.

При цьому він зазначив, що захист не згоден зі зміненим Головіну запобіжним заходом і подав апеляційну скаргу.

Водночас після внесення застави Головін і далі носитиме електронний браслет і не зможе виїжджати за кордон.

Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд скасував для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і обрав йому заставу в розмірі 525 500 гривень.

Як повідомлялось, Головін підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.