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    Суд заарештував квартиру експершого заступника начальника поліції Одещини Гейка

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    <span>Колишній перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтин Гейко</span> - Суд заарештував квартиру експершого заступника начальника поліції Одещини Гейка
    Колишній перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтин Гейко

    Клопотання про арешт майна подала Спеціалізована антикорупційна прокуратура

    Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на квартиру колишнього першого заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтина Гейка, який підозрюється в причетності до розкрадання партії контрабандних сигарет та її реалізації в Одеській області. Про це йдеться в матеріалах суду.

    Клопотання про арешт майна подала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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    Досудовим розслідуванням встановлено, що своїми умисними діями, які виразилися у протиправному, безоплатному обігу тютюнових виробів загальною вартістю 13 464 280 млн гривень - речових доказів у кримінальному провадженні, Гейко разом з іншими підозрюваними вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

    31 липня суд наклав арешт на квартиру загальною площею 62,6 кв.м, яка належить на праві власності Гейку.

    Як повідомлялось, суд відмовився заарештувати експершого заступника начальника поліції Одеської області Гейка і відправив під домашній арешт.

    30 липня Гейко сам прийшов і здався в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

    Джерело: Українські новини

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