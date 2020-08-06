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    Судді Антикорупційного суду надали цілодобову охорону через погрози

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    У суді заявили про&nbsp;зневажливе ставлення до осіб, які виконують надскладну функцію держави - Судді Антикорупційного суду надали цілодобову охорону через погрози
    У суді заявили про зневажливе ставлення до осіб, які виконують надскладну функцію держави

    Один з суддів ВАКС через погрози йому та його родині забезпечений особистою цілодобовою охороною

    Одному із суддів Вищого антикорупційного суду України виділили цілодобову охорону через погрози йому та його родині.

    Про це повідомляє пресслужба відомства

    «Підкреслено зневажливе ставлення до осіб, які виконують надскладну функцію держави, розпалює ненависть до професії судді, яка трансформується в акти агресії. Наразі один з суддів ВАКС через погрози йому та його родині забезпечений особистою цілодобовою охороною, ще за двома фактами погроз суддям триває перевірка», – зазначили у суді.

    До слова, напередодні президент України призначив 90 суддів.

    Зазначимо, що Рада адвокатів звернеться до ПАРЄ і ООН через утиски і переслідування адвокатів в Україні

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