Президент України призначив 90 суддів
Указами глави держави призначено 90 суддів місцевих судів у різних містах та областях
Президент України Володимир Зеленський призначив 90 суддів у місцевих загальних судах.
Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.
Згідно з указом №313/2020 призначено 29 суддів:
- на посаду судді Крижопільського районного суду Вінницької області призначено Олену Кантонисту;
- судді Теплицького районного суду Вінницької області Олену Бондарук;
- судді Локачинського районного суду Волинської області Олександру Безп'ятко;
- судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Олексія Гузоватого;
- судді Бабушкінського райсуду Дніпропетровська Ігоря Кондрашова;
- судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Олену Агеєву.
Також суддями Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області призначено Катерину Дегтяренко, Ірину Логойду,
- суддею Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області – Олексія Безрядіна;
- суддею Гайворонського райсуду Кіровоградської області - Михайла Венгрина;
- суддею Сватівського районного суду Луганської області – Тетяну Бурдун та інших.
Указом №312/2020 призначено 31 суддю у місцевих судах Вінницької області, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та інших.
Указом №311/2020 призначено 30 суддів місцевих судів у різних містах та областях.