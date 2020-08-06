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    Політика

    Президент України призначив 90 суддів

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    Президент України призначив 90 суддів

    Указами глави держави призначено 90 суддів місцевих судів у різних містах та областях

    Президент України Володимир Зеленський призначив 90 суддів у місцевих загальних судах.

    Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.

    Згідно з указом №313/2020 призначено 29 суддів:

    • на посаду судді Крижопільського районного суду Вінницької області призначено Олену Кантонисту;
    • судді Теплицького районного суду Вінницької області Олену Бондарук;
    • судді Локачинського районного суду Волинської області Олександру Безп'ятко;
    • судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Олексія Гузоватого;
    • судді Бабушкінського райсуду Дніпропетровська Ігоря Кондрашова;
    • судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Олену Агеєву.

    Також суддями Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області призначено Катерину Дегтяренко, Ірину Логойду,

    • суддею Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області – Олексія Безрядіна;
    • суддею Гайворонського райсуду Кіровоградської області - Михайла Венгрина;
    • суддею Сватівського районного суду Луганської області – Тетяну Бурдун та інших.

    Указом №312/2020 призначено 31 суддю у місцевих судах Вінницької області, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та інших.

    Указом №311/2020 призначено 30 суддів місцевих судів у різних містах та областях.

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