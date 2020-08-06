Печерський суд вирішив забрати у НАБУ справу про «плівки Вовка»



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Нещодавно НАБУ вручило підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку

У НАБУ вважають, що «суд вийшов за межі своїх повноважень»

Печерський райсуд Києва 4 серпня ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), а також голови Державної судової адміністрації (ДСА), та передати її до іншого правоохоронного органу.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що до печерського суду зі скаргою звернувся адвокат підозрюваного у цій справі Євгенія Аблова – заступника голови ОАСК Павла Вовка. Він просив, щоб Офіс генпрокурора передав справу «іншому органу досудового розслідування». Суддя задовільнив це прохання.

НАБУ готує скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду до Вищої ради правосуддя, а САП оскаржить його рішення у Вищому антикорупційному суді..

«Вдаючись до таких дій, суд вийшов за межі своїх повноважень. По-перше, підсудність у справах, розслідуваних НАБУ та САП, визначена за Вищим антикорупційним судом. КПК України чітко обумовлює, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюють судді ВАКС.

По-друге, закон забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу. У справі щодо зловживань в ОАСК двом особам повідомлено про підозру за ч.1 та ч.2 ст. 369-2 КК України, яка є підслідною виключно НАБУ.

Вчиняючи такі дії, служителі Феміди фактично стають на захист інтересів осіб, підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів. Водночас ці особи мають всі можливості для доведення своєї невинуватості в законний спосіб. Однак, чомусь уникають такого шляху», – заявили у НАБУ.

Раніше експертиза встановила, що на плівках НАБУ звучить голос очільника Окружного адмінсуду Вовка.

3 серпня Вищий антикорупційний відпустив главу Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка під особисте зобов’язання. Його підозрюють у захопленні влади та участі в злочинній організації.

Нагадаємо, 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Вовку.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

Згодом НАБУ оприлюднило нові записи скандального судді Вовка.