Суддя, якого «будуть скоро жарити», попросив захисту у Венедіктової (Документ) документ



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Суддя Жовтневого районного суду Кривого Рогу Олексій Пустовіт

Служитель Феміди побачив у словах youtube-блогера погрози власному життю

Суддя Жовтневого районного суду Кривого Рогу Олексій Пустовіт повідомив Вищу раду правосуддя та генпрокурора Ірину Венедіктову про факти втручання у його суддівську діяльність.

Про це повідомляє «Главком» на документ, який 3 серпня отримала Вища рада правосуддя.

Суддя зазначив, що після винесення вироку місцевому мешканцю, якого засуджено до п’яти років позбавлення волі за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст. 121 ККУ), він почав отримувати погрози фізичної розправи та пошкодження майна. Зокрема, 24 липня на Youtube вийшов відеоролик під назвою «Обращение Александра Михайлевича к криворожанам», в якому блогер дослівно заявив: «Пустовіт, якщо ти це дивишся, то, знай, скоро тебе будуть жарити».

Крім цього, 23 липня на інформаційному ресурсі «Хто є хто в Кривому Розі» вийшла новина, яка, на думку судді Пустовіта, спрямована на дискредитацію судової влади.

«У вказаній статті письмово поширюється інформація з оцінки ухваленого мною судового рішення у такий спосіб, щоб дискредитувати судову владу. Так, автор цієї статті називає ухвалений вирок суду «суддівським свавіллям», - зазначив служитель Феміди.

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Він також додав, що протягом 2017 року невідомі двічі підпалювали автомобіль, який належить членам родини судді Пустовіта.

Додамо, що суддя Олексій Пустовіт виніс вирок щодо 34-річного мешканця Кривого Рогу, який займається вантажними перевезенням за допомогою саморобного причепа. Місцеві ЗМІ писали, що на обвинуваченого напала група молодиків і той, захищаючись, поранив ножом одного з чоловіків.