Родичі судді Кернеса накупляли квартир та люксових автівок - ЗМІ



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Андрій Антонов

У червні тесть судді Юрій Романенко придбав квартиру по вулиці Богдана Хмельницького, 11 у Полтаві

Суддя Київського райсуду міста Полтави Андрій Антонов, який закрив справу Кернеса, із нерухомості у своїх деклараціях вказує лише одну земельну ділянку. Водночас батьки його дружини за останні 8 років придбали три квартири, а також на тещу записані автомобілі Mercedes-Benz ML 250 та BMW 520i.

Про це повідомляє проект «Декларації» (Bihus.info).

Згідно інформації з Реєстру нерухомого майна, у 2010 році тесть судді Юрій Романенко придбав квартиру площею 34 кв. м по вулиці Богдана Хмельницького, 11 у Полтаві. У червні 2018 року він купив ще одне 43-метрове помешкання у провулку Ломаному, 36.

У 2014 році теща Антонова Ніна Романенко також стала власницею 47-метрової квартири у полтавській новобудові по вулиці Гожулівській, 30. На даний час сукупна вартість всієї цієї нерухомості складає близько 50-55 тисяч доларів.

У 2012 році Ніна Романенко придбала новий Mercedes-Benz ML 250 CDI 4MATIC. Торік вона також стала власницею BMW 520i 2015 р. в. Зараз на вторинному ринку за подібні Mercedes-Benz просять близько 40-45 тисяч доларів, а за BMW - від 30 до 40 тисяч.

Тесть і теща судді ніколи не займалися бізнесом, тому звідки у них кошти на купівлю квартир і люксових автівок - незрозуміло.

Сам Андрій Антонов у своїх деклараціях за 2014-2017 роки із нерухомості вказує лише земельну ділянку у Полтаві площею 1000 кв. м. Пересувається суддя нібито на старенькому Opel Vectra 1993 року випуску та мотоциклі Honda NM.

Згідно з біографією, у Київському районному суді Антонов працює останні 14 років, а до цього проходив службу в органах внутрішніх справ і податковій міліції.

Його батько Володимир Антонов також понад 30 років вершив правосуддя у Полтаві та Харкові. У 2014 році, після свого виходу на пенсію, він придбав собі новенький кросовер BMW X5. Зараз ціни на такі автівки в салонах у залежності від комплектації коливаються в межах від 55 до 80 тисяч доларів.

Інший син Антонова Сергій також пішов по юридичній лінії і зараз працює суддею Октябрського райсуду Полтави.

Нагадаємо, 10 серпня суддя Андрій Антонов закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, оскільки прокурори не з’явилися на сім судових засідань і не підтримували обвинувачення по справі. Кернеса та його двох охоронців звинувачували у викраденні, побитті та погрозі вбивством двох активістів Євромайдану.

Після цього Національне агентство із запобігання корупції взялося за повну перевірку декларацій судді за 2015, 2016 і 2017 роки.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суддя у справі Кернеса буде відповідати за завідомо неправосудне рішення.