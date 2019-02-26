Суднобудівники США передали флоту новий есмінець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Есмінець USS Paul Ignatius (DDG 117)

Есмінець USS Paul Ignatius (DDG 117) покине судноверф в червні 2019 року

Суднобудівна компанія Huntington Ingalls Industries передала ВМФ США черговий есмінець класу Arleigh Burke під назвою USS Paul Ignatius (DDG 117). Про це пише ресурсі UPI Defense.

Проте сам есмінець покине судноверф лише в червні 2019 року. USS Paul Ignatius було спущено на воду в 2017 році. Всі ходові випробування даний есмінець завершив в грудні 2018 року.

Есмінець USS Paul Ignatius (DDG 117) є 31-м кораблем класу Arleigh Burke, який був створений на судноверфі компанії Huntington Ingalls Industries для потреб ВМФ США.

На сьогодні на цій же судноверфі триває створення іще чотирьох кораблів такого ж класу – в тому числі мова йде про майбутній есмінець USS Jack H. Lucas, який був закладений в травні 2018 року. Цей корабель належить до третього покоління есмінців класу Arleigh Burke.

Нагадаємо, у понеділок 25 лютого есмінець ВМС США «Дональд Кук» прибув до Одеси. 26 лютого на американському есмінці відбудеться великий прийом. Запрошені посли багатьох країн, дипломати, міністри і кандидати в президенти України. Буде присутній також спеціальний представник президента США по Україні Курт Волкер, який дасть велику прес-конференцію для журналістів на борту «Дональда Кука».