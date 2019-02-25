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    Есмінець ВМС США «Дональд Кук» прибув до Одеси: з’явилися фото та відео

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    <p>26 лютого, як повідомляють ЗМІ, на американському есмінці відбудеться великий прийом</p> - Есмінець ВМС США «Дональд Кук» прибув до Одеси: з’явилися фото та відео

    26 лютого, як повідомляють ЗМІ, на американському есмінці відбудеться великий прийом

    Фото: Сергій Смоленцев

    За даними ЗМІ, в Одеському порту в зв'язку із заходом американського ракетного есмінця вжиті безпрецедентні заходи безпеки

    Ракетний есмінець ВМС США «Дональд Кук» прибув до причалу Одеського морського вокзалу.

    Про це 25 лютого повідомляє Міністерство оборони України у Facebook, де опубліковане відповідне відео.

    За даними видання «Думская», безпрецедентні заходи безпеки вжиті в Одеському порту в зв'язку із заходом американського ракетного есмінця. Вперше за багато років корабель ВМС США поставили біля причалу морського вокзалу, всю праву частину якого через це огородили парканом. Усередині чергує спецназ Військово-морських сил України і поліція.

    За даними видання, 26 лютого на американському есмінці відбудеться великий прийом. Запрошені посли багатьох країн, дипломати, міністри і кандидати в президенти України. Буде присутній також спеціальний представник президента США по Україні Курт Волкер, який дасть велику прес-конференцію для журналістів на борту «Дональда Кука».

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    Есмінець ВМС США «Дональд Кук» прибув до Одеси: з’явилися фото та відео
    Есмінець ВМС США «Дональд Кук» прибув до Одеси: з’явилися фото та відео
    Есмінець ВМС США «Дональд Кук» прибув до Одеси: з’явилися фото та відео
    Есмінець ВМС США «Дональд Кук» прибув до Одеси: з’явилися фото та відео
    Есмінець ВМС США «Дональд Кук» прибув до Одеси: з’явилися фото та відео
    Фото: Сергій Смоленцев

    Раніше повідомлялося, що американський есмінець «Дональд Кук» увійшов у Чорне море для проведення спільних навчань з Україною та іншими союзниками.

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