Суми запровадили безкоштовний проїзд для усіх школярів
Єдиною умовою для безоплатного проїзду є наявність учнівського квитка
Рішення діятиме на постійній основі і дозволить знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет сумчан
Відсьогодні, 5 березня, школярі у Сумах можуть їздити у комунальному громадському транспорті безкоштовно.
Про це повідомляє пресслужба Сумської міської ради.
Зазначимо, що тепер учні 1-11 класів мають стовідсоткову пільгу на проїзд у комунальних автобусах та тролейбусах. Єдиною умовою для безоплатного проїзду є наявність учнівського квитка.
За словами мера міста Олександра Лисенка, рішення діятиме на постійній основі і дозволить знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет сумчан.
Як пояснюється, виконавчий комітет вніс зміни до рішення міськради від 15 січня 2019 року №20 «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що надаються КП СМР «Електроавтотранс» (зі змінами)».
До слова, через коронавірус вінницькі школи підуть раніше на канікули.