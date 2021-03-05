Суми запровадили безкоштовний проїзд для усіх школярів

Єдиною умовою для безоплатного проїзду є наявність учнівського квитка

Рішення діятиме на постійній основі і дозволить знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет сумчан

Відсьогодні, 5 березня, школярі у Сумах можуть їздити у комунальному громадському транспорті безкоштовно.

Про це повідомляє пресслужба Сумської міської ради.

Зазначимо, що тепер учні 1-11 класів мають стовідсоткову пільгу на проїзд у комунальних автобусах та тролейбусах. Єдиною умовою для безоплатного проїзду є наявність учнівського квитка.

За словами мера міста Олександра Лисенка, рішення діятиме на постійній основі і дозволить знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет сумчан.

Як пояснюється, виконавчий комітет вніс зміни до рішення міськради від 15 січня 2019 року №20 «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що надаються КП СМР «Електроавтотранс» (зі змінами)».

До слова, через коронавірус вінницькі школи підуть раніше на канікули.

Також одеські школярі перейдуть на дистанційне навчання.