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    Через коронавірус вінницькі школи підуть раніше на канікули

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    Офіційно рішення про канікули набуде чинності з того моменту, коли його ухвалять педагогічні ради у кожній зі шкіл - Через коронавірус вінницькі школи підуть раніше на канікули

    Офіційно рішення про канікули набуде чинності з того моменту, коли його ухвалять педагогічні ради у кожній зі шкіл

    фото: з відкритих джерел

    Зараз хворіє багато дітей, технічних і педагогічних працівників

    Весняні канікули у школах Вінниці розпочнуться раніше графіку з 9 березня і триватимуть до 15 березня включно. Причиною є епідеміологічна ситуація з Covid-19 і те, що багато учнів та вчителів хворіють.

    Про це розповіла директорка Департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко, у коментарі Vежі. Рішення про перенесення канікул прийняли керівники і педагогічні ради шкіл. Аналогічно змінювали термін канікул цієї зими (для учнів молодшої школи) та восени минулого року.

    «За новим законодавством про освіту це функція освітніх закладів – приймати зміни до структури навчального року. І провівши загальну нараду, було прийнято рішення всіма педрадами навчальних закладів перенести канікули, які мали тривати з 22 по 28 березня, на раніший строк – з 9 до 15 березня», – пояснила Яценко.

    Причиною такого рішення стало загострення ситуації із захворюваністю на Covid-19. Крім того, зі слів Оксани Яценко, зараз хворіє багато дітей, технічних і педагогічних працівників.

    Нагадаємо, що починаючи з 3 березня усіх школярів Вінницької області (з 1 по 11 клас) перевели на дистанційне навчання. Однак частина вчителів ходять до школи, адже проводять звідти багато уроків. «Для того, щоб перервати цей ланцюжок і дати відпочити дітям від навчання, від дистанційного процесу, щоб люди могли не їздити в транспорті, не спілкуватися у колективах, було прийняте спільне колегіальне рішення. Люди зініціювали нараду, висловили своє бачення, і всі підтримали зробити це разом (перенести канікули – авт). Щоб не було так, що одна школа навчається, а інша – ні», – зазначила чиновниця

    Офіційно рішення набуде чинності з того моменту, коли його ухвалять педагогічні ради у кожній зі шкіл.

    Нагадаємо, одеські школярі перейдуть на дистанційне навчання.

    Теги: школа Вінниця канікули коронавірус
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