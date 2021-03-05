Набули чинності нові правила перевезення дітей в авто: що змінилося

За минулий рік в Україні сталося 4 тис.432 ДТП за участю дітей, 168 дітей загинули, 3 тис. 957 - травмовані

Зміни до правил дорожнього руху в частині перевезення дітей в автомобілях, які були прийняті урядом наприкінці лютого, набули чинності. Про це в Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, набула чинності постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2021 року №152, якою внесено зміни до ПДР.

Згідно з постановою, відбулися такі нововведення:

було доповнено визначення дитячої системи (замість спеціальних засобів),

виключено вік дитини,

залишено тільки зріст (145 см).

Також виключено вимогу щодо використання дитячих утримуючих систем на транспортних засобах, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, та спеціалізованих транспортних засобах (медичної допомоги, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, служби безпеки, Державної служби охорони).

Доповнено пункт про правила використання дитячих утримуючих систем в транспортних засобах.

За даними патрульної поліції, за минулий рік в Україні сталося 4 тисяч 432 дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей, в яких 168 дітей загинули та 3 тисяч 957 – травмовані.

Білошицький розповів: «Прибуваючи на виклики про такі ДТП, патрульні нерідко стають очевидцями того, що діти - травмовані або загиблі в результаті ДТП - були без спеціальних засобів, які дають можливість пристебнути їх в авто. Однак не варто забувати, що використання дитячих утримуючих систем - це не тільки пасивна безпека вашої дитини, її життя і здоров'я, але і ймовірність того, що в разі ДТП вона залишиться живою або отримає менш серйозні травми».

Нещодавно Верховна Рада України прирівняла цифрові водійські права в додатку «Дія» до паперових. Відповідна норма є в прийнятих сьогодні змінах до закону про дорожній рух. Тепер водій може пред'являти поліції електронне посвідчення водія.

Нагадаємо, що 16 лютого Верховна Рада значно збільшила штрафи для водіїв і пішоходів.

Мінімальний штраф підвищується до 510 гривень. Таке покарання передбачено за:

непристебнутий ремінь;

відсутність шолома в мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову телефоном за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За втечу з місця ДТП штраф зросте з 255 до 3,4 тисячі гривень. Таке ж покарання буде за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год.