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    Одеські школярі перейдуть на дистанційне навчання

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    Класи початкової школи за рішенням батьків та вчителів також можуть навчатися дистанційно - Одеські школярі перейдуть на дистанційне навчання
    Класи початкової школи за рішенням батьків та вчителів також можуть навчатися дистанційно
    фото: з відкритих джерел

    Дитячі садки міста працюватимуть у звичайному режимі

    З 15 до 19 березня учні 5-11 класів одеських шкіл перейдуть на дистанційне навчання.

    Про таке розповіла директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олени Буйневич в коментарі Суспільному.

    За її словами, відповідне рішення ухвалили через різке збільшення кількості захворювань на Covid-19 серед дітей.

    «Ми трошки здвигаємо весняні канікули, для того, щоб найближчим часом зробити двотижневу перерву у спілкуванні між дітьми. Початкова школа буде працювати з 15 до 19 березня очно, а 5-11 класи навчатимуться дистанційно, а потім – тиждень канікул», – пояснила Буйневич.

    Вона додала, що класи початкової школи за рішенням батьків та вчителів також можуть навчатися дистанційно. Дитячі садки міста працюватимуть у звичайному режимі.

    Нагадаємо, через високі темпи зростання захворюваності коронавірусів Одеська область ризикує потрапити в червону зону карантину вже в кінці березня – початку квітня цього року.

    Теги: Одеса школа навчання карантин школярі коронавірус
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