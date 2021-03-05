Одеські школярі перейдуть на дистанційне навчання
Дитячі садки міста працюватимуть у звичайному режимі
З 15 до 19 березня учні 5-11 класів одеських шкіл перейдуть на дистанційне навчання.
Про таке розповіла директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олени Буйневич в коментарі Суспільному.
За її словами, відповідне рішення ухвалили через різке збільшення кількості захворювань на Covid-19 серед дітей.
«Ми трошки здвигаємо весняні канікули, для того, щоб найближчим часом зробити двотижневу перерву у спілкуванні між дітьми. Початкова школа буде працювати з 15 до 19 березня очно, а 5-11 класи навчатимуться дистанційно, а потім – тиждень канікул», – пояснила Буйневич.
Вона додала, що класи початкової школи за рішенням батьків та вчителів також можуть навчатися дистанційно. Дитячі садки міста працюватимуть у звичайному режимі.
Нагадаємо, через високі темпи зростання захворюваності коронавірусів Одеська область ризикує потрапити в червону зону карантину вже в кінці березня – початку квітня цього року.