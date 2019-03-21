Супрун дала поради, як уберегти психічне здоров’я під час виборів



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20 березня Олег Ляшко влаштував перепалку з прем'єр-міністром під час засідання Кабміну



Фото: УНІАН

Маніпулятори мають арсенал прийомів, щоб вивести людину з рівноваги, - нагадала очільниця МОЗ

У передвиборчій ситуації, коли нервова система багатьох людей перебуває у стресовому стані, важливо навчитися захищати своє психічне здоров'я.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

«Найближчі тижні будемо ще не раз спостерігати прояви передвиборчого загострення. Люди, яких воно вражає, можуть поводитися в стилі невільних радикалів — імпульсивно та неадекватно, порушуючи чужі кордони й навіть змушуючи вас почуватися в небезпеці», - йдеться у дописі.

Щоб подібні «атаки» не застали зненацька, важливо підготуватися, наголошує Супрун і дає кілька порад, «які допоможуть скласти свій план дій та захистити психічне здоров’я»:

Зберігайте спокій. Маніпулятори мають арсенал прийомів, щоб вивести людину з рівноваги. Це може бути крик, активні рухи, груба поведінка чи вигукування особистих образ. Що можна зробити в такому випадку:

Якщо є можливість — розверніться та йдіть геть. Сперечатися та доводити свою точку зору таким людям немає сенсу.

Якщо ви міцний горішок — можете вислухати людину та навіть намагатися її заспокоїти, щоб далі перейти до конструктивного діалогу. Це спрацьовує не у всіх випадках, але іноді вартує зусиль.

Встановіть міцні особисті кордони. Це ваші залізні принципи й правила, які не можете порушувати ані ви, ані будь-яка стороння особа. Якщо ви триматимете оборону навколо власних принципів — вас буде складно вивести з рівноваги.

Інколи знахабнілих людей потрібно так би мовити повернути в реальність. Варто нагадати, що їхня поведінка неприпустима та може мати негативні наслідки. Але в цьому випадку важливо не відповідати агресією на агресію.

Підвищення голосу, вказування пальцями чи зневажливе звертання можуть погіршити ситуацію. Краще розмовляйте низьким та спокійним голосом, не намагайтеся перекричати людину, звертайтеся до неї лише після того, як вона все висловить.

Коли надії на конструктивне обговорення взагалі не залишилося, ігноруйте неадекватну поведінку та уникайте будь-якого контакту.

Супрун звертає увагу, що люди, які поводяться неадекватно, можуть мати психічні проблеми чи розлади: «Не варто звинувачувати їх за таку поведінку, адже ви можете не знати, що зараз відбувається в їхньому житті. Найкращі дії в цьому випадку — порадити звернутися до лікаря та за можливості допомогти людині отримати фахову допомогу».

Насамкінець, очільниця МОЗ радить подбати про себе. «Спілкування з агресивною людиною може стати причиною додаткового стресу, погано вплинути на ваше самопочуття та настрій. Не дозволяйте негативу залишатися з вами — вийдіть на прогулянку чи пробіжку, поговоріть з близькою людиною», - йдеться у дописі.

Зазначимо, що 20 березня у мережі з'явилося відео реакції в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун на черговий скандал Олега Ляшка та перепалку з прем'єр-міністром під час засідання Кабміну.

На кадрах видно, як в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун принципово ігнорує зірвання засідання