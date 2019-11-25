Супрун назвала найнебезпечніші місця в квартирі



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Кількість бактерій пов’язана з кількістю членів сім’ї та наявністю дітей, соціальним та економічним статусом сім’ї, раціоном, а також власне типом ганчірки, яку використовують на кухні

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці в Facebook про небезпечні місця в квартирі, які ми іноді обходимо своєю увагою під час прибирання.

Вона зазначила, що більшість мікроорганізмів в нашому оточенні не є патогенними, а частіше навіть корисними, адже тренують наш імунітет. Однак, в деяких випадках надмірне їх розмноження може становити небезпеку.

«Бактерії люблять вологість та тепло, саме тому кухня — чи не найбільш наповнене мікроорганізмами приміщення у квартирі. Напевно, ви вже здогадалися, що не лише смітник для харчових відходів є осередком бактерій. Невинна кухонна ганчірка нічим не гірша — нею витирають руки, стіл, пролиті інгредієнти», – підкреслила Супрун.

За словами експерта, більше 75% губок для миття посуду містять сальмонелу або кишкову паличку, а на ручці крана у ванній такі мікроорганізми зустрічалися тільки в 9% випадків. Зрештою використання такої ганчірки може призвести до харчового отруєння.

Супрун зазначила, що кухонна ганчірка є відображенням мікробіоти та звичок своїх власників.

«Дослідники стверджують, що кількість бактерій пов’язана з кількістю членів сім’ї та наявністю дітей, соціальним та економічним статусом сім’ї, раціоном, а також власне типом ганчірки, яку використовують на кухні. Наприклад, золотисті стафілококи — бактерії, які іноді живуть на шкірі, в носі чи горлі, переважали в сім’ях, які мають багато дітей і нижчий соціально економічний статус. Водночас, кишкова паличка частіше трапляється на ганчірках у квартирах, де більше споживають м’ясо», – розповіла вона.

По всій кухні можна знайти чимало місць та предметів, де живуть бактерії. У кухонній раковині та на крані — може бути кишкова паличка, а на кухонній губці — взагалі сотні різноманітних видів бактерій.

Що робити, щоб уберегтися?

1. Варто дотримуватися простих правил. Передусім регулярно прати та змінювати кухонні ганчірки — принаймні раз на тиждень. Не витирайте одним рушником приміром обличчя, руки і яблука. Регулярно протирайте дверцята шаф і холодильника, особливо після приготування м’яса, риби, яєць. Кавоварка чи кавова машина, дощечки для нарізання продуктів також потребують регулярного миття. Важливо користуватися окремою дошкою для нарізання м’яса та риби. І головне правило — мийте руки. Наскільки банально воно б не звучало, але саме руки гарантують бактеріям найшвидше переміщення всередину нашого організму

2. Вимикачі світла та ручки не виглядають як найбільш очевидні осередки бактерій, хоча ними є. Насправді чимало бактерій чекають на нас на ручці мікрохвильовки, духовки та холодильника, на вимикачі світла у ванній і туалеті. Ці поверхні бажано мити щотижня. Також варто для кожної з поверхонь використовувати окремі ганчірки чи губки.

3. Як не дивно, місце, де ми власне позбавляємось усього бруду, що накопичується на тілі за день, також є доволі сприятливим для бактерій. Особливо, якщо ви любите гарячий душ чи ванну, варто регулярно дбати про чистоту душу та шлангу, стоку, кранів, підлоги довкола туалету, рушників та зубних щіток.

Іноді у вологих місцях ванної кімнати можуть утворюватися доволі стійкі бактеріальні біоплівки. Часто це деякі види мікобактерій. Зазвичай вони не розглядаються як патогенні, однак у деяких випадках, наприклад, при пригніченому імунітеті, можуть бути причиною інфекційних процесів.

Те саме стосується й плісняви, що частенько з’являється у місцях із підвищеною вологістю.

Протирати доступні поверхні та крани має сенс щодня, а повноцінне прибирання робити раз на тиждень. Не забувайте також змінювати рушники у ванній по мірі забруднення, але не рідше як раз на тиждень, а зубні щітки — кожні три/чотири місяці.

4. Пральна машина і білизна. Волога білизна навіть за короткий час може дати можливість мікроорганізмам розмножитися. Саме тому варто якомога швидше після прання виймати речі з машини та вивішувати сушитись. Також варто час від часу мити пральну машинку, зокрема за гумовою прокладкою — там накопичуються і сміття, і бактерії. А деякі пральні машинки мають функцію дезінфекції — не забувайте нею користуватися.

5. Пензлики, спонжі та інший вміст косметички, особливо, якщо вона з вами багато подорожує чи переміщується містом, є осередком розмноження бактерій. Бактерії, що живуть на аплікаторах і пензликах, можуть спричиняти подразнення очей і шкіри або навіть розвиток інфекцій. Вміст косметички має зберігатися в чистому та сухому місці за кімнатної температури. Пензлики варто мити раз на тиждень.

6. Пам’ятайте, що не лише домашні меблі та ганчірки можуть становити небезпеку. Мобільний телефон, навушники, ключі, гаманець, ланч-бокс та поверхня рюкзака чи сумки також є місцем проживання бактерій — адже вони з нами всюди. Пульти, клавіатура та мишка — прилади, якими користуються відразу декілька членів сім’ї, варто регулярно очищувати аби небезпечні бактерії не передавалися таким шляхом.