Спалах кору: за чотири дні в столиці вакцинували 11 тисяч дітей

Департамент охорони здоров'я переконує, що про епідемію кору в столиці не йдеться

З 10 по 14 січня у столиці від кору вакцинували 10 763 дитини, заявила директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург. «Якщо такими темпами ми завершимо цю кампанію, то точно можемо говорити про позитивні результати», - сказала вона і додала, що вакцинаційні кабінети працювали усі вихідні. [READ_MORE] Гінзбург



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Департамент охорони здоров'я переконує, що про епідемію кору в столиці не йдеться

З 10 по 14 січня у столиці від кору вакцинували 10 763 дитини, заявила директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург.

«Якщо такими темпами ми завершимо цю кампанію, то точно можемо говорити про позитивні результати», - сказала вона і додала, що вакцинаційні кабінети працювали усі вихідні.

Гінзбург наголосила, що щеплення - єдиний метод профілактики кору. Для дітей, незалежно від того, планова чи позапланова, вакцинація є безкоштовною. Щеплення дорослих відбувається за їхній рахунок.

«Якщо в середу і четвер реєструвалася найбільша кількість випадків кору, то вже в п'ятницю і на вихідні зменшилась кількість зареєстрованих захворілих - на ранок 87 осіб. 66 - це випадки серед дітей», - сказала вона.

Керівник столичного Департаменту охорони здоров'я додала, що на ранок понеділка госпіталізували 15 людей, серед них 10 дорослих і п'ятеро дітей, їхній стан не є важким.

У київському Департаменті охорони здоров'я наголосили, що про епідемію кору в столиці не йдеться.

«КМДА здійснила заходи щодо зменшення захворюваності на кір, і ми маємо позитивні наслідки», - сказала Валентина Гінзбург.

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що впроваджувати карантин не планується. Вживаються лише обмежувальні посилені заходи протиепідемічного характеру.

«На сьогодні обмежувальні заходи протиепідемічного характеру введені у 53 колективах. Це 32 школи та гімназії та 19 випадків у дитячих садках», - сказав Рубан.