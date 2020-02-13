Супрун проілюструвала пост про світовий день презерватива фото... Рабиновича і Медведчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com / Уляна Супрун

Відповідний пост з'явився на сторінці Уляни Супрун у Facebook

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун супроводила текст про презервативи фотографією проросійських політиків Віктора Медведчука і Вадима Рабиновича. Відповідний пост з'явився на її сторінці в Facebook.

«Сьогодні Світовий день презерватива. Завтра, у День святого Валентина, кожну секунду в світі будуть використовувати по 87 презервативів, тому дане повідомлення про те, як правильно їх вибирати і як правильно ними користуватися. А користуватися ними стоїть завжди! Презерватив - засіб контрацепції бар'єрного типу. Це єдиний спосіб запобігти інфекції, що передаються статевим шляхом, та вагітності водночас. Його ефективність становить 98%, але у випадку, коли його правильно використовують», - написала Супрун.

Ексочільниця МОЗ також розвіяла деякі міфі про цей вид контрацепції.

Наприклад, Супрун написала, що твердження, ніби презервативи не мають терміну придатності, - невірне. Прострочені презервативи легко рвуться.

Крім того, колишня в.о. міністра підкреслила, що презервативами треба користуватися завжди, а не тільки тоді, коли партнерка п'є оральні контрацептиви. Адже, крім усього іншого, презервативи захищають від інфекцій.

Разом з тим Супрун детально розписала, як слід користуватися цим видом контрацепції. Але, що цікаво, пост вона супроводила фото Медведчука і Рабиновича з підписом: «Сьогодні світовий день презерватива. Завжди користуйтеся ними!»