Супрун розповіла скільки варто їсти мандаринів на день
Медик радить їсти не більше двох мандаринів на день
Колишня керівничка Міністерства охорони здоров’я, лікар Уляна Супрун рекомендує дорослій людині, яка не худне і не має цукрового діабету 1 типу з’їдати на добу дві мандарини.
Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.
Медик зазначила, що загалом людині потрібно на добу 225-325 грамів вуглеводів. «Це і картопля, і каші, і хліб, і лактоза в молоці, і тортики, і фрукти. Тож якщо ви збираєтеся під різдвяне кіно «заточити» 600 грамів «лущених» мандаринів (це приблизно 60 грамів цукрів), то на чверть скоротіть в той день споживання інших вуглеводів. І те, краще, все ж, їсти не всі мандарини за раз, щоби рівень глюкози крові сильно не підвищувався», - наголошує Супрун.
Що ж до дітей, то оскільки їм потрібно менше вуглеводів, тому слід або їсти кілька мандаринів, або відмовитися від вуглеводів того дня.
А от згідно з австралійськими рекомендаціями з харчування, дітям треба їсти 1 порцію фруктів на день, тобто 1 мандарин чи одне щось інше. Дорослим — по дві порції. Лише вагітні жінки і підлітки можуть собі дозволити три мандарини, а мамам, що годують, можна «аж» чотири. До слова, часто в Україні вагітним і мамам, що годують взагалі забороняють їсти цитрусові, «щоб не обсипало дитину».
Канадські медики чітко не обмежують в поглинанні мандаринів: що більше фруктів, то менший ризик серцево-судинних хвороб.
За словами Супрун, поєднання мандаринів чи інших фруктів та алкоголю залишить в шлунку приємну легкість, але заховає всі ті цукри в жирову тканину.
«З огляду на цукри, калій, кальцій та магній, і великий вміст води мандарини можна вважати непоганим варіантом для ранку після свят», - рекомендує Супрун.
Лікар говорить, що мандарини дозрівають лише на дереві, на відміну від яблук чи бананів, тому для перевезення їх обробляють фунгіцидами або поліетиленом. «Тому: навіть якщо бачите серед гори мандаринів плісняві фрукти, не гребуйте цією горою і набирайте неушкоджені — ця партія, ймовірно, мало оброблена, але мийте мандарини все одно», - зауважує медик.
Що ж до страв, то Супрун радить їсти мандарини з м’яким сиром чи оливковою олією — не така вже і химерна ідея, адже жири допоможуть каротиноїдам засвоїтися в кишківнику.
Знайте свій організм, пам’ятайте про помірність в усьому і здоровий глузд, їжте мандарини та інші фрукти і корисну їжу навесні і цілий рік.