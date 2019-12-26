Супрун розповіла скільки варто їсти мандаринів на день



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Супрун радить їсти мандарини з м’яким сиром чи оливковою олією

Медик радить їсти не більше двох мандаринів на день

Колишня керівничка Міністерства охорони здоров’я, лікар Уляна Супрун рекомендує дорослій людині, яка не худне і не має цукрового діабету 1 типу з’їдати на добу дві мандарини.

Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

Медик зазначила, що загалом людині потрібно на добу 225-325 грамів вуглеводів. «Це і картопля, і каші, і хліб, і лактоза в молоці, і тортики, і фрукти. Тож якщо ви збираєтеся під різдвяне кіно «заточити» 600 грамів «лущених» мандаринів (це приблизно 60 грамів цукрів), то на чверть скоротіть в той день споживання інших вуглеводів. І те, краще, все ж, їсти не всі мандарини за раз, щоби рівень глюкози крові сильно не підвищувався», - наголошує Супрун.

Що ж до дітей, то оскільки їм потрібно менше вуглеводів, тому слід або їсти кілька мандаринів, або відмовитися від вуглеводів того дня.

А от згідно з австралійськими рекомендаціями з харчування, дітям треба їсти 1 порцію фруктів на день, тобто 1 мандарин чи одне щось інше. Дорослим — по дві порції. Лише вагітні жінки і підлітки можуть собі дозволити три мандарини, а мамам, що годують, можна «аж» чотири. До слова, часто в Україні вагітним і мамам, що годують взагалі забороняють їсти цитрусові, «щоб не обсипало дитину».

Канадські медики чітко не обмежують в поглинанні мандаринів: що більше фруктів, то менший ризик серцево-судинних хвороб.

За словами Супрун, поєднання мандаринів чи інших фруктів та алкоголю залишить в шлунку приємну легкість, але заховає всі ті цукри в жирову тканину.

«З огляду на цукри, калій, кальцій та магній, і великий вміст води мандарини можна вважати непоганим варіантом для ранку після свят», - рекомендує Супрун.

Лікар говорить, що мандарини дозрівають лише на дереві, на відміну від яблук чи бананів, тому для перевезення їх обробляють фунгіцидами або поліетиленом. «Тому: навіть якщо бачите серед гори мандаринів плісняві фрукти, не гребуйте цією горою і набирайте неушкоджені — ця партія, ймовірно, мало оброблена, але мийте мандарини все одно», - зауважує медик.

Що ж до страв, то Супрун радить їсти мандарини з м’яким сиром чи оливковою олією — не така вже і химерна ідея, адже жири допоможуть каротиноїдам засвоїтися в кишківнику.

Знайте свій організм, пам’ятайте про помірність в усьому і здоровий глузд, їжте мандарини та інші фрукти і корисну їжу навесні і цілий рік.