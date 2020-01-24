Супрун назвала головну «зброю» проти смертельного коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вірус викликає пневмонію з кашлем, пропасницею і утрудненням дихання

Найбільший ризик зараження і летального результату мають люди зі слабким імунітетом

Ексглава Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, що одужання від коронавірусу (2019 nCOV), який викликає пневмонію, залежить від імунітету хворого.

Про це Супрун написала у Facebook.

За її словами, найбільший ризик зараження і летального результату мають люди зі слабким імунітетом.

«Поки що відомо, що люди, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров'ям, у тому числі, слабкий імунітет. Також із померлих більшість були похилого віку. У багатьох з них були супутні захворювання, як цироз печінки, гіпертонія, цукровий діабет або хвороба Паркінсона», - пояснила Супрун.

Багато з тих, хто заразився, працювали або відвідували ринок в м. Ухань у Китаї, через що вірус і прозвали уханським. Вірусу зручно поширюватися в умовах китайських продуктових ринків, де багато продавців і туристів, продаються живі й убиті тварини, птиця, морепродукти.

«Вірус викликає пневмонію з кашлем, пропасницею і утрудненням дихання. Експерти вважають, що інкубаційний період триває близько двох тижнів», - повідомила ексміністр.

Відомо також, що вірус передається від людини до людини і може мутувати. Поки вакцини від нього немає, але потрібно дотримуватися загальних правил гігієни: мити руки, уникати людей з ознаками захворювання, не чіпати брудними руками очі і рот.

Нагадаємо, станом на 24 січня кількість заражених новим коронавірусом зросла до 830, 25 людей загинули.

клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку.

Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.

Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу.

Нагадаємо, в Китаї закрили вже три міста через поширення коронавірусу нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавірусу стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.