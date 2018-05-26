Супрун: Росія не допускає українських лікарів до політв'язнів

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Олег Сенцов

Супрун закликала «міністрів охорони здоров'я цілого світу вимагати від Росії звільнити наших політв'язнів»

Росія не дає можливості українським медикам надавати допомогу та слідкувати за станом політв'язнів.

Про це Громадському повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час акції на підтримку Олега Сенцова біля посольства Росії.

Супрун зазначила, що прийшла на акцію підтримати Сенцова і всіх українських політв'язнів.

«Я недавно була в Женеві там виступала перед Всесвітньою асамблею охорони здоров'я і говорила саме про наших політв'язнів і що Російська Федерація не дозволяє нам доступ до них, щоб ми могли їм надавати допомогу. І ми не знаємо в якому вони стані», — розповіла Супрун.

Також Супрун розповіла, що закликала «міністрів охорони здоров'я цілого світу, які належать до Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб вони вимагали від Росії звільнити наших політв'язнів».

Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.