Супрун заявила про фальшивість «радянського» Дня медика



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Супрун підкреслила, що «культуру уваги до медиків один раз на рік - потрібно змінювати»

«День медика залишається святом в Україні, Білорусі та Росії», - зазначила очільниця МОЗу Уляна Супрун

Очільниця МОЗ Уляна Супрун в День медика, який відзначається в Україні 16 червня, зауважила, що це свято наша країна успадкувала від Радянського союзу.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Про штучність й фальшивість тих чи інших свят, які Україна успадкувала від Союзу, треба говорити. День медичного працівника, який з’явився у 1980 році у Совєцькому Союзі, одне з таких свят. Це дуже у стилі імперій давати людям «свято» замість гідності, фінансової незалежності та належних умов праці й життя. Сьогодні цей день залишається святом в Україні, Білорусі та Росії», - зауважила Супрун.

Вона підкреслила, що «культуру уваги до медиків один раз на рік, постійних декларацій намірів і вічних косметичних ремонтів - потрібно змінювати».

«Це неможливо без конфліктів, але лише в таких конфліктах може народитись нова система охорони здоров’я України. Система, в якій кожен день, - день медичного працівника. Кожен день - день пацієнта, якому змогли надати своєчасну та якісну допомогу», - підкреслила очільниця МОЗу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ефірі «1+1» сказав, зокрема, що до Супрун українці ставляться по-різному. «Супрун? Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї», - сказав сміючись Зеленський.

Згодом Супрун у відповідь заявила, що сподівається, що президент Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.