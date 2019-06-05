Супрун відреагувала на образливий для неї коментар Зеленського



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Супрун пояснила, чому Зеленський «так нервово посміявся»

Супрун сподівається, що президент Зеленський не називатиме її «іменами, які є образливими та непрофесійними»

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун сподівається, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.

Про це очільниця МОЗ сказала під час брифінгу у Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського щодо неї в ефірі телеканалу «1+1», де президент висміяв роботу Супрун.

«Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюсь, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними», - зазначила Супрун.

Також, на її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, «йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ефірі «1+1» сказав, зокрема, що до Супрун українці ставляться по-різному. «Супрун? Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї», - сказав сміючись Зеленський.

Джерело: Укрінформ