Зеленський розповів, кого він вважає професіоналом в уряді Гройсмана



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Володимир Зеленський розповів, що він думає про Уляну Супрун

Президент порадів, що його родину лікує не Уляна Супрун

Шостий президент України Володимир Зеленський під час ранкового ефіру на 1+1 розповів, кого із нинішніх міністрів він вважає професіоналом і хотів би залишити у наступному уряді.

Зеленський, зокрема, відверто висміяв в. о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

«По різному до неї ставляться. Ви ж знаєте як її називають. Слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім’ї. Не знайомий (з Супрун -ред), хоча я чув, що вона непогана», - додав глава держави.

Водночас Зеленський підтвердив, що пропонував главі МЗС Павлу Клімкіну, якого він вважає справжнім професіоналом своєї справи, залишитися у його команді, але той відмовився.

Зазначимо, що Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави. Своє спілкування із журналістами студії 1+1 він здійснив із спортивної зали.

Під час сьогоднішнього спілкування з журналістами президент прокоментував свою зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Зокрема, він назвав Юнкера «добрим дядечком».

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку.

Клімкін також заявив, що планує йти на позачергові парламентські вибори самовисуванцем.