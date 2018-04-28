Сущенка перевели в іншу камеру – захисник

Сущенка переведи з одиночної камери

Українського політв'язня Романа Сущенка, якого незаконно утримують у Росії, перевели з одиночної камери. Про це заявив Марк Фейгін, який виконує обов’язки захисника українця. Сущенко знову перевели з одиночки, куди він був поміщений відразу після позбавлення мене адвокатського статусу, в камеру на двох. Тепер у нього співкамерник», -



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Затримання Романа Сущенка

Сущенка переведи з одиночної камери

Українського політв'язня Романа Сущенка, якого незаконно утримують у Росії, перевели з одиночної камери. Про це заявив Марк Фейгін, який виконує обов’язки захисника українця.

Сущенко знову перевели з одиночки, куди він був поміщений відразу після позбавлення мене адвокатського статусу, в камеру на двох. Тепер у нього співкамерник», - написав він у Facebook.

Фейгін підкреслив, що до цього російська влада заявляла, що переведення Сущенка до одиночної камери викликане інтересами безпеки.

Нагадаємо, у Московському міському суді 25 травня заслухають письмові докази захисту і клопотання у справі незаконно затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка.

Розгляд справи по суті суд почав 27 березня. На початку суду Сущенко не визнав провину в повному обсязі.

Наприкінці лютого Сущенка в московському СІЗО відвідали дружина й дочка.

2 березня на 79-му році життя помер Володимир Сущенко - батько незаконно ув’язненого у Москві українського журналіста Романа Сущенка.

Також стало відомо,Сущенко вже ознайомився з матеріалами своєї справи.

Як відомо, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

24 квітня Фейгін, який захищав українського журналіста Романа Сущенка у суді Москви, повідомив, що його позбавили статусу адвоката.

Фейгін повідомив, що справу українського політв'язня Романа Сущенка вестиме інший спеціаліст, який ознайомлений із цією справою.