Сущенка перевели в іншу камеру – захисник
- Вчора, 18:57
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Розсилка
Сущенка переведи з одиночної камери
Українського політв'язня Романа Сущенка, якого незаконно утримують у Росії, перевели з одиночної камери. Про це заявив Марк Фейгін, який виконує обов’язки захисника українця.
Сущенко знову перевели з одиночки, куди він був поміщений відразу після позбавлення мене адвокатського статусу, в камеру на двох. Тепер у нього співкамерник», - написав він у Facebook.
Фейгін підкреслив, що до цього російська влада заявляла, що переведення Сущенка до одиночної камери викликане інтересами безпеки.
Нагадаємо, у Московському міському суді 25 травня заслухають письмові докази захисту і клопотання у справі незаконно затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка.
Розгляд справи по суті суд почав 27 березня. На початку суду Сущенко не визнав провину в повному обсязі.
Наприкінці лютого Сущенка в московському СІЗО відвідали дружина й дочка.
2 березня на 79-му році життя помер Володимир Сущенко - батько незаконно ув’язненого у Москві українського журналіста Романа Сущенка.
Також стало відомо,Сущенко вже ознайомився з матеріалами своєї справи.
Як відомо, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».
Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.
24 квітня Фейгін, який захищав українського журналіста Романа Сущенка у суді Москви, повідомив, що його позбавили статусу адвоката.
Фейгін повідомив, що справу українського політв'язня Романа Сущенка вестиме інший спеціаліст, який ознайомлений із цією справою.