Сущенка в московському СІЗО відвідали дружина й дочка
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Побачення Романа Сущенка з дружиною і дочкою в Лефортово тривало близько години
Дружина й дочка утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка 27 лютого відвідали його в московському слідчому ізоляторі.
«Побачення Романа Сущенка з дружиною і дочкою в Лефортово тривало близько години. Анжеліка і Юлія показали Роману свіжі фотографії близьких і малюнки від сина. Передали новини, привіти від друзів. Ось зараз вони пішли з консулом (Геннадієм - ред.) Брескаленком оформляти посилку Роману з улюбленими продуктами з Києва. Найімовірніше, це вже точно останнє побачення перед початком суду. Далі через бюрократичну тяганину організовувати побачення буде важче», - сказав Фейгін.
Він уточнив, що сьогоднішнє побачення було позачерговим, оскільки попереднє було зовсім недавно, лише місяць тому, в січні. «Нам пішли назустріч в організації цього побачення. Це пояснюється тим, що ім'я Сущенка на слуху, воно згадується у переговорах перших осіб. З іншого боку, як мені здається, російські спецслужби значною мірою втратили інтерес до персони Сущенка. І в цих умовах, коли і Українська держава, і захист Сущенка, докладають таких зусиль для його звільнення, обміну, позачергове побачення - дрібна, нікчемна поступка», - заявив він.
21 лютого захисник повідомив, що процес у справі українського журналіста відбуватиметься в закритому режимі, попередні слухання можуть відбутися вже на початку березня.
20 лютого Марк Фейгін і Роман Сущенко завершили ознайомлення з матеріалами справи, 21 лютого ознайомилися з речовими доказами.
24 січня Московський міський суд у столиці Росії продовжив арешт Сущенку до 30 березня 2018 року.
ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».
Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.
Джерело: Укрінформ