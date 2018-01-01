Сущенка в московському СІЗО відвідали дружина й дочка

Побачення Романа Сущенка з дружиною і дочкою в Лефортово тривало близько години

Дружина й дочка утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка 27 лютого відвідали його в московському слідчому ізоляторі. «Побачення Романа Сущенка з дружиною і дочкою в Лефортово тривало близько години. Анжеліка і Юлія показали Роману свіжі фотографії близьких і малюнки від сина. Передали новини, привіти від друзів. Ось зараз



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Роман Сущенко

Побачення Романа Сущенка з дружиною і дочкою в Лефортово тривало близько години

Дружина й дочка утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка 27 лютого відвідали його в московському слідчому ізоляторі.

«Побачення Романа Сущенка з дружиною і дочкою в Лефортово тривало близько години. Анжеліка і Юлія показали Роману свіжі фотографії близьких і малюнки від сина. Передали новини, привіти від друзів. Ось зараз вони пішли з консулом (Геннадієм - ред.) Брескаленком оформляти посилку Роману з улюбленими продуктами з Києва. Найімовірніше, це вже точно останнє побачення перед початком суду. Далі через бюрократичну тяганину організовувати побачення буде важче», - сказав Фейгін.

Він уточнив, що сьогоднішнє побачення було позачерговим, оскільки попереднє було зовсім недавно, лише місяць тому, в січні. «Нам пішли назустріч в організації цього побачення. Це пояснюється тим, що ім'я Сущенка на слуху, воно згадується у переговорах перших осіб. З іншого боку, як мені здається, російські спецслужби значною мірою втратили інтерес до персони Сущенка. І в цих умовах, коли і Українська держава, і захист Сущенка, докладають таких зусиль для його звільнення, обміну, позачергове побачення - дрібна, нікчемна поступка», - заявив він.

21 лютого захисник повідомив, що процес у справі українського журналіста відбуватиметься в закритому режимі, попередні слухання можуть відбутися вже на початку березня.

20 лютого Марк Фейгін і Роман Сущенко завершили ознайомлення з матеріалами справи, 21 лютого ознайомилися з речовими доказами.

24 січня Московський міський суд у столиці Росії продовжив арешт Сущенку до 30 березня 2018 року.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

Джерело: Укрінформ