Політв’язень Сущенко ознайомився з матеріалами своєї справи
- Сьогодні, 14:34
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Всього росіяни підготували 12 томів так званої справи проти українця
Журналіст Роман Сущенко і його захист завершили ознайомлення з матеріалами справи про «шпигунство», порушеної проти українця в Росії.
«Я та Роман Сущенко закінчили ознайомлення з 12 томами справи», – написав адвокат Марк Фейгін у Twitter.
«Залишились речові докази. До кінця тижня закінчимо», – додав він.
Як відомо, 24 січня Московський міський суд у столиці Росії продовжив арешт Сущенку до 30 березня.
Федеральна служба безпеки РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві французького кореспондента «Укрінформу» Сущенка, звинувативши його у шпигунстві на українську розвідку.
Сущенко, який прибув у Росію до родичів, звинувачення ФСБ відкидає.
Україна вважає його політичним в’язнем і вимагає від Кремля звільнити журналіста.
12 лютого президент заявив про готовність обміняти російських солдат на Сущенка.