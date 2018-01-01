Політв’язень Сущенко ознайомився з матеріалами своєї справи

Всього росіяни підготували 12 томів так званої справи проти українця

Журналіст Роман Сущенко і його захист завершили ознайомлення з матеріалами справи про «шпигунство», порушеної проти українця в Росії. «Я та Роман Сущенко закінчили ознайомлення з 12 томами справи», – написав адвокат Марк Фейгін у Twitter. «Залишились речові докази. До кінця тижня закінчимо», –



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Марк Фейгін і Роман Сущенко

Всього росіяни підготували 12 томів так званої справи проти українця

Журналіст Роман Сущенко і його захист завершили ознайомлення з матеріалами справи про «шпигунство», порушеної проти українця в Росії.

«Я та Роман Сущенко закінчили ознайомлення з 12 томами справи», – написав адвокат Марк Фейгін у Twitter.

«Залишились речові докази. До кінця тижня закінчимо», – додав він.

Як відомо, 24 січня Московський міський суд у столиці Росії продовжив арешт Сущенку до 30 березня.

Федеральна служба безпеки РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві французького кореспондента «Укрінформу» Сущенка, звинувативши його у шпигунстві на українську розвідку.

Сущенко, який прибув у Росію до родичів, звинувачення ФСБ відкидає.

Україна вважає його політичним в’язнем і вимагає від Кремля звільнити журналіста.

12 лютого президент заявив про готовність обміняти російських солдат на Сущенка.