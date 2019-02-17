Суспільне заробить 20 млн грн на агітації кандидатів у президенти



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44 кандидати у президенти матимуть загалом годину, щоб виступити на телебаченні та радіо

Центральна виборча комісія 14 лютого повідомила про намір укласти угоду з ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» з надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації кандидатів на пост президента України на загальнодержавних каналах теле- і радіомовлення загальною вартістю 19,85 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Кожен із 44 зареєстрованих кандидатів матиме не менше 30 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 30 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі для передвиборної агітації за кошти державного бюджету.

Крім того, ЦВК профінансує теледебати кандидатів у президенти, які транслюватимуться на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України та Першому каналі Національної радіокомпанії України.

Ще один договір вартістю 133,2 тис. грн Центрвиборчоком підпише з ПАТ «НСТУ» на висвітлення матеріалів про організацію підготовки та проведення президентських виборів.

Обидва тендера ЦВК провела шляхом переговорної процедури.

Як повідомляв «Главком», газети «Урядовий кур’єр» і «Голос України» отримають 1,37 млн грн за публікацію матеріалів, пов’язаних з виборами президента України.

Нагадаємо, що 8 лютого Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти.

Крім того, 47 претендентам було відмовлено у реєстрації кандидатами у президенти.

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