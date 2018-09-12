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    Сутички на елеваторі на Харківщині: Князєв повідомив про 50 затриманих

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    Сутички на елеваторі на Харківщині: Князєв повідомив про 50 затриманих

    У затриманих вилучили зброю, балаклави, бронежилети, палиці

    В селищі Занки Зміївського району на Харківщині правоохоронці затримали близько 50 учасників конфлікту на елеваторі.

    Про це повідомив у Facebook голова Національної поліції України Сергій Князєв.

    «У Харківській області рейдери захопили елеватор. У перестрілці п'ятеро поранених, серед них поліцейські, місцеві жителі, активісти і ветерани АТО. Багато галасу... Рішення про деблокування і звільнення підприємства прийнято розсудливо. Спецназ і переговірники спрацювали в тандемі», - написав Князєв.

    За його словами, у затриманих вилучили  зброю. «Природно присутній і «джентльменський» набір: балаклави, бронежилети, палиці та ін.» - зауважив голова Нацполіції.

    Раніше повідомлялося, що в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора, де їх зустріли мешканці райцентру.

    За даними поліції, в результаті сутички поранення отримали 7 осіб, серед яких шестеро чоловіків та один працівник поліції.

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