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    «Свобода» оголосила про пікетування польських дипустанов

    Протести відбудуться біля посольства Польщі в Києві, а також у консульств у Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі та Харкові
    У понеділок, 5 лютого 2018 року, прихильники партії «Свобода» проведуть пікети біля всіх дипломатичних представництв Польщі в Україні в знак протесту проти прийнятого закону про заборону «бандерівської ідеології». Про це йдеться в анонсі акції, розміщеному на офіційному сайті партії. «Активісти ВО
    • Вчора, 23:47
    • Розсилка

    Протести відбудуться біля посольства Польщі в Києві, а також у консульств у Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі та Харкові

    У понеділок, 5 лютого 2018 року, прихильники партії «Свобода» проведуть пікети біля всіх дипломатичних представництв Польщі в Україні в знак протесту проти прийнятого закону про заборону «бандерівської ідеології».

    Про це йдеться в анонсі акції, розміщеному на офіційному сайті партії.

    «Активісти ВО «Свобода» пікетуватимуть Посольство та консульства Республіки Польща в Україні на знак протесту проти ухвалення польськими Сеймом і Сенатом змін до закону про Інститут національної пам'яті Польщі, що принижують українську національну гідність і передбачають кримінальне переслідування за бандерівську ідеологію. Націоналісти вимагатимуть недопущення надання чинності антиукраїнським змінам до законодавства Польщі», - йдеться в повідомленні.

    Одночасні акції відбудуться в Києві (вул. Ярославів Вал, 12), Вінниці (вул. Козицького, 51), Львові (вул. Івана Франка, 110), Луцьку (вул. Дубнівська, 22-Б), Одесі (вул. Успенська, 2/1) та Харкові (вул. Алчевських, 16).

    Початок ‒ о 14:00.

    Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.

    До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

    За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

    Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті.

    Київ Польща Одеса Свобода Вінниця закон партії націоналісти
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