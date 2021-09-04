«Святкова» стрілянина талібів у Кабулі: щонайменше 17 людей загинули
Бойовики радикального ісламістського угруповання Талібан влаштували стрілянину у Кабулі на честь нібито захоплення останньої провінції Афганістану Панджшер
Агенство Reuters з посиланням на агенцію Shamshad news повідомляє, що внаслідок стрілянини, яку таліби влаштували у п’ятницю, 3 вересня, загинули 17 людей і отримали поранення 41 особа.
«Святкову» стрілянину таліби влаштували й у провінції Нангархар. Там принаймні 14 людей отримали поранення. Речник угруповання Забіхулла Муджахід у своєму Twitter засудив дії бойовиків.
کابل ښار او ټول هیواد کې د مجاهدینو د پام وړ:— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) September 3, 2021
له هوایي ډزو څخه جدا ډډه وکړئ او پر ځای یې د الله تعالی شکر اداء کړئ.
ستاسي په لاس کې وسله او مرمۍ بیت المال دي، هیڅوک یې د ضائع کیدو حق نلري.
سړې مرمۍ عامو خلکو ته د زیان اړولولو قوي احتمال لري؛ نو بناء بې ځایه ډزې مه کوئ.
Нагадаємо, Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом «Талібан». У Кабулі бойовики відзначають цю новину пострілами в повітря.