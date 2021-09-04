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    «Святкова» стрілянина талібів у Кабулі: щонайменше 17 людей загинули

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    Зазоплення останньої провінції Афганістану таліби святкують пострілами - «Святкова» стрілянина талібів у Кабулі: щонайменше 17 людей загинули
    Зазоплення останньої провінції Афганістану таліби святкують пострілами
    Фото з відкритих джерел

    Бойовики радикального ісламістського угруповання Талібан влаштували стрілянину у Кабулі на честь нібито захоплення останньої провінції Афганістану Панджшер

    Агенство Reuters з посиланням на агенцію Shamshad news повідомляє, що внаслідок стрілянини, яку таліби влаштували у п’ятницю, 3 вересня, загинули 17 людей і отримали поранення 41 особа.

    «Святкову» стрілянину таліби влаштували й у провінції Нангархар. Там принаймні 14 людей отримали поранення. Речник угруповання Забіхулла Муджахід у своєму Twitter засудив дії бойовиків.

    Панджшер – провінція на півночі Афганістану, єдина, яка не перейшла під владу бойовиків Талібану. Майже 100% населення Панджшеру становлять таджики (тоді як більшість населення всього Афганістану становлять пуштуни). Панджшер має важливе стратегічне значення, оскільки з'єднує північні й південні провінції Афганістану, а також розташований поруч зі стратегічною трасою, яка сполучає Кабул і Мазарі-Шариф — одне з найбільших афганських міст. Провінція завжди виступала проти влади пуштунів, починаючи з приходу до влади генерала Мухамеда Дауда у 1973 році. У 1980-х роках Панджшер став одним з осередків спротиву вторгненню військ СРСР в Афганістан. Спротив радянським військам тоді очолив польовий генерал Ахмад Шах Масуд — його назвали «Панджшерським левом» за те, що він дев’ять разів зміг відбити наступ радянських військ на провінцію. У 1990-х не зміг узяти Панджшер і Талібан, який керував країною до 2001 року. За кілька днів до терактів 11 вересня 2001 року і входу американських військ в Афганістан бойовики Аль-Каїди, яким Талібан тоді дав прихисток, вбили Ахмад Шаха Масуда. У 2021 році спротив Талібану після виведення американських військ в Панджшері очолив син Ахмада Шаха Масуда — 32-річний Ахмад Масуд

    Нагадаємо, Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом «Талібан». У Кабулі бойовики відзначають цю новину пострілами в повітря.

    Теги: Афганістан Талібан Twitter населення стрілянина
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    «Святкова» стрілянина талібів у Кабулі: щонайменше 17 людей загинули