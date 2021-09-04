Таліби захопили Панджшер – ЗМІ

«Талібан» заявив про захоплення провінції Панджшер

Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом «Талібан». У Кабулі бойовики відзначають цю новину пострілами в повітря. Їх просять не витрачати патрони і святкувати цю подію по-іншому. Про це повідомляє Yeni Safak.

«Панджшер, останній спірний регіон в Афганістані, на цей момент упав. І солдати «Талібану» стріляють у повітря від радості», – повідомляє видання.

Представник «Талібану» Забіхулла Муджахід закликав моджахедів уникати стрільби в повітря, святкуючи захоплення Панджшера.

«Зброя і боєприпаси в ваших руках, і ніхто не має права їх витрачати просто так», – написав він у Twitter, додавши, що випущені кулі можуть завдати шкоди цивільному населенню.

Gunfire in Kabul now... still not sure what the celebration is for pic.twitter.com/fxtBPKH91h — Secunder Kermani (@SecKermani) September 3, 2021

За даними ряду ЗМІ, лідери Фронту народного опору – віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех і Ахмад Масуд – на вертольотах евакуювалися в Таджикистан.

Салех у своєму Twitter заявив, що опір триває. При цьому він не підтвердив, але і не спростував заяви «Талібану» про захоплення Панджшера.

Нагадуємо, запеклі бої за Панджшер почалися в ніч на 3 вересня. Таліби заявили про взяття під контроль близько 20% провінції, сили опору – про успішний контрнаступ.

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