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    Таліби захопили Панджшер – ЗМІ

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    Останній спірний регіон в Афганістані упав - Таліби захопили Панджшер – ЗМІ
    Останній спірний регіон в Афганістані упав
    Фото з відкритих джерел

    «Талібан» заявив про захоплення провінції Панджшер

    Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом «Талібан». У Кабулі бойовики відзначають цю новину пострілами в повітря. Їх просять не витрачати патрони і святкувати цю подію по-іншому. Про це повідомляє Yeni Safak.

    «Панджшер, останній спірний регіон в Афганістані, на цей момент упав. І солдати «Талібану» стріляють у повітря від радості», – повідомляє видання.

    Представник «Талібану» Забіхулла Муджахід закликав моджахедів уникати стрільби в повітря, святкуючи захоплення Панджшера.

    «Зброя і боєприпаси в ваших руках, і ніхто не має права їх витрачати просто так», – написав він у Twitter, додавши, що випущені кулі можуть завдати шкоди цивільному населенню.

    За даними ряду ЗМІ, лідери Фронту народного опору – віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех і Ахмад Масуд – на вертольотах евакуювалися в Таджикистан.

    Салех у своєму Twitter заявив, що опір триває. При цьому він не підтвердив, але і не спростував заяви «Талібану» про захоплення Панджшера.

    Нагадуємо, запеклі бої за Панджшер почалися в ніч на 3 вересня. Таліби заявили про взяття під контроль близько 20% провінції, сили опору – про успішний контрнаступ.

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    Теги: ЗМІ зброя боєприпаси Талібан
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    Таліби захопили Панджшер – ЗМІ