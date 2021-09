Таліби захопили Панджшер – ЗМІ

Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом «Талібан». У Кабулі бойовики відзначають цю новину пострілами в повітря. Їх просять не витрачати патрони і святкувати цю подію по-іншому. Про це повідомляє Yeni Safak.

«Панджшер, останній спірний регіон в Афганістані, на цей момент упав. І солдати «Талібану» стріляють у повітря від радості», – повідомляє видання.

Представник «Талібану» Забіхулла Муджахід закликав моджахедів уникати стрільби в повітря, святкуючи захоплення Панджшера.

«Зброя і боєприпаси в ваших руках, і ніхто не має права їх витрачати просто так», – написав він у Twitter, додавши, що випущені кулі можуть завдати шкоди цивільному населенню.

Gunfire in Kabul now... still not sure what the celebration is for pic.twitter.com/fxtBPKH91h