Тарифи на опалення зросли: скільки заплатять українці за тепло

Середньозважений тариф для постачання тепла населенню для 23 компаній склав після підвищення 1121,71 грн/Гкал

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах електроенергетики і компослуг (НКРЕКП), на засіданні в четвер переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

При цьому тарифи на тепло для населення були підвищені всім 23 компаніям; при цьому найменш підвищений тариф для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільш – для ТОВ «Євро-реконструкція» (на 49,7%).

Серед компаній, яким найбільш підвищені тарифи для населення – Новороздільського та Новояворівську ТЕЦ (обидві ТОВ «Нафтогаз Тепло», на 37,1% і 34,1%), Білоцерківська ТЕЦ (33,2%), ТОВ «Сумитеплоенерго» (на 25%), Чернігівська ТЕЦ (ТОВ «ТехНова», на 24,1%), а також дві когенераційні установки КП «Міськтепловодоенергія» (на 33,5%) і КП «Хмельницьктеплокомуненерго» (на 29,3%).

Середньозважений тариф для постачання тепла населенню для 23 компаній склав після підвищення 1121,71 грн/Гкал. При цьому найбільш високий розмір тарифу у Сєвєродонецької ТЕЦ – 1471,54 грн/Гкал, найнижчий – у ТЕЦ-2 Есхар (Харківська обл.) – 653,99 грн/Гкал.

Повна інформація про тарифи розміщена на сайті НКРЕКП.

НКРЕКП обґрунтувала необхідність підвищення тарифів на теплову енергію в 2021 р істотним зниженням обсягів виробництва теплової енергії, підвищенням фонду заробітної плати для ліцензіатів, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, а також зростанням витрат на послуги з розподілу природного газу.

НКРЕКП встановлює тарифи на виробництво теплової енергії для 26 ліцензіатів з об’ємом вироблення понад 170 тисяч Гкал і рівнем комерційного обліку енергії більше 90%, які виробляють 50% теплової енергії в Україні.

Напередодні «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для теплокомуненерго.