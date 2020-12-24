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    Тарифи на опалення зросли: скільки заплатять українці за тепло

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    Найбільше тариф зріс для ТОВ &laquo;Євро-реконструкція&raquo; &ndash; на 49,7% - Тарифи на опалення зросли: скільки заплатять українці за тепло
    Найбільше тариф зріс для ТОВ «Євро-реконструкція» – на 49,7%
    Фото з відкритих джерел

    Середньозважений тариф для постачання тепла населенню для 23 компаній склав після підвищення 1121,71 грн/Гкал

    Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах електроенергетики і компослуг (НКРЕКП), на засіданні в четвер переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

    Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

    При цьому тарифи на тепло для населення були підвищені всім 23 компаніям; при цьому найменш підвищений тариф для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільш – для ТОВ «Євро-реконструкція» (на 49,7%).

    Серед компаній, яким найбільш підвищені тарифи для населення – Новороздільського та Новояворівську ТЕЦ (обидві ТОВ «Нафтогаз Тепло», на 37,1% і 34,1%), Білоцерківська ТЕЦ (33,2%), ТОВ «Сумитеплоенерго» (на 25%), Чернігівська ТЕЦ (ТОВ «ТехНова», на 24,1%), а також дві когенераційні установки КП «Міськтепловодоенергія» (на 33,5%) і КП «Хмельницьктеплокомуненерго» (на 29,3%).

    Середньозважений тариф для постачання тепла населенню для 23 компаній склав після підвищення 1121,71 грн/Гкал. При цьому найбільш високий розмір тарифу у Сєвєродонецької ТЕЦ – 1471,54 грн/Гкал, найнижчий – у ТЕЦ-2 Есхар (Харківська обл.) – 653,99 грн/Гкал.

    Повна інформація про тарифи розміщена на сайті НКРЕКП.

    НКРЕКП обґрунтувала необхідність підвищення тарифів на теплову енергію в 2021 р істотним зниженням обсягів виробництва теплової енергії, підвищенням фонду заробітної плати для ліцензіатів, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, а також зростанням витрат на послуги з розподілу природного газу.

    НКРЕКП встановлює тарифи на виробництво теплової енергії для 26 ліцензіатів з об’ємом вироблення понад 170 тисяч Гкал і рівнем комерційного обліку енергії більше 90%, які виробляють 50% теплової енергії в Україні.

    Напередодні «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для теплокомуненерго

     Читайте також: Тариф на електроенергію може злетіти в два рази: скільки доведеться платити

     

     

    Теги: НКРЕКП тарифи опалювальний сезон ТЕЦ опалення послуги населення
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