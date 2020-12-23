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    «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для теплокомуненерго

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    <p>У грудні оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії зросла до 6103,1 гривні за тисячу кубометрів</p> - «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для теплокомуненерго

    У грудні оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії зросла до 6103,1 гривні за тисячу кубометрів

    Ціни на газ для виробників тепла у грудні збільшаться на 13,5%

    Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в грудні встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,013 гривні за кубометр, що на 13,5% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в листопаді.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

    «У грудні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК «Нафтогаз України» поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), становить 6103,1 гривні за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами)», – зазначається у повідомленні.

    У компанії додають, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.

    Зазначається, що середня ціна газу по ПСО у 2020 році становила 3813,10 гривні за 1 тисячу кубометр, що на 28% нижче, ніж середня ціна газу по ПСО у 2019 році.

    До слова, тариф на електроенергію може злетіти в два рази.

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      Теги: газ тарифи Нафтогаз України комуналка ціни Україна
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