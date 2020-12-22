Тариф на електроенергію може злетіти в два рази: скільки доведеться платити

Останній раз тарифи на електроенергію підвищували ще в 2017-му

В Україні тариф на електроенергію в 2021 році може збільшиться з 90 копійок (при споживанні до 100 кВт * год) до 2,4 грн.

Так, зараз уряд розглядає варіант повної відміни спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії, що призведе до зростання цін для населення в 2 рази, пише Обозреватель з посиланням на джерела в Кабміні.

«Мова йде про два-три етапи підвищення. Завдання ввести ринкове регулювання цін, як це є на ринку газу. Кандидат на посаду міністра енергетики Юрій Вітренко, який відстоював ринкові тарифи на газ, може стати реформатором у цьому контексті. Після його призначення одне з важливих завдань стане нормалізація ситуації на ринку електроенергії, скорочення заборгованості підприємства і вихід на ринкові механізми», – розповідає співрозмовник.

Є і більш м'які варіанти: в першу чергу скасувати пільговий тариф на перші 100 кВт * год. Тобто замість 90 копійок доведеться платити 1,68 грн. Також можуть скасувати знижку в 50% при споживанні «струму» вночі (т.зв. «нічний тариф»).

В Україні останній раз тарифи на електроенергію підвищували ще в 2017-му, з тих пір її ринкова вартість злетіла в два рази, проте тариф не переглядали. І чим довше з цим тягнуть, тим більше проблем виникає.

Як змінювався тариф на електроенергію в Україні

Експерт «Опори» Тетяна Бойко пояснює: поки немає конкурентних тарифів, компаніям невигідно продавати електроенергію безпосередньо населенню. «Ціна повинна бути набагато вище. Є два тарифи і той, який до 90 копійок, навіть транспортування не покриває, не те, щоб компенсувати витрати на виробництво», – впевнена Бойко.