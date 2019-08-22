Тегеран позитивно оцінив ідеї Парижа щодо ядерної програми Ірану



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Очільник МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф

Головний іранський дипломат проведе низку важливих зустрічей завтра в Парижі

Очільник МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив про те, що Іран готовий працювати із французькою пропозицією щодо того, як врятувати міжнародну угоду щодо іранської ядерної програми 2015 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За день до цього президент Франції заявив про необхідність або послабити санкції проти Ірану, або створити окремий компенсаційний механізм, який дозволив би іранському народу краще жити у обмін на повернення Тегерану до виконання угоди чотирирічної давності.

Очікується, що глава МЗС Ірану в п’ятницю в Парижі зустрінеться із своїм французьким візаві, а також із лідером Франції.

Окремо Мохаммад Джавад Заріф висловився про наміри США створити морську коаліцію на захист мореплавства в районі Перської затоки. Поки що лише Велика Британія, Австралія і Бахрейн погодилися приєднатися до американців в реалізації даної ініціативи.

За словами глави МЗС Ірану дана ініціатива має відкрито антиіранський характер, а тому американцям не слід чекати, що Тегеран буде спокійно реагувати на загрози для себе в прибережних водах.