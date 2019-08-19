Затриманий у липні іранський танкер залишив Гібралтар



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15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що іранський танкер вільний Фото: AFP

Танкер вирушив у невідомому напрямку

Затриманий у липні іранський нафтовий супертанкер, арешту якого вимагали США, у ніч на 19 серпня залишив Гібралтар і вирушив у невідомому напрямку.

Про це свідчить інформація з сайту marinetraffic.com, який використовує дані GPS для відстеження суден.

Іран підтвердив, що танкер залишив Гібралтар.

Як відомо, минулого місяця Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод. Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер.

21 липня НАТО закликало Іран повернути захоплені кораблі.

Згодом Британія приєдналася до місії з охорони Ормузської протоки.

15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що танкер вільний. За словами урядовців, Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з танкера

18 серпня влада Гібратару відкинула запит Сполучених Штатів Америки про арешт танкера і залишила в силі своє рішення дозволили йому залишити порт.

Згідно з офіційним повідомленням влади британської заморської території, ордер американського суду не змогли взяти до виконання, оскільки він суперечить чинним нормам Європейського союзу. У Гібралтарі заявили: «діапазон санкцій ЄС проти Ірану, якими керується Гібралтар, є вужчим, ніж діапазон санкцій США».

Джерело: Радіо Свобода