  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іран почав будувати центр із вивчення ядерних технологій

    • Розсилка
    Іран почав будувати центр із вивчення ядерних технологій

    Комплекс в Фордоу — один з ключових об'єктів іранської ядерної програми

    Ісламська Республіка Іран розпочала будівництво дослідницького центру на іранському заводі зі збагачення урану Фордоу, недалеко від міста Кум, що знаходиться в 150 кілометрах на південь від Тегерана.

    Як повідомляє агентство Mehr, там будуть розділяти стабільні ізотопи і вивчати способи їх застосування.

    «Цей дослідницький комплекс буде унікальним у Західній Азії, в цьому регіоні немає країни, яка б заходила так далеко у вивченні поділу ізотопів», — пояснив присутній на церемонії відкриття будівництва голова Організації із атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі.

    Планується, що перший етап будівництва дослідного центру закінчать 8 квітня 2020 року — напередодні національного дня ядерних технологій Ірану. Другий мають завершити до середині травня 2020 року. Центр оснастять у кінці 2020 року.

    Комплекс в Фордоу — один з ключових об'єктів іранської ядерної програми. Майже вся інформація по ньому засекречена, тому більша частина інформації стає відома широкому загалу з ізраїльських або американських ЗМІ.

    ЗМІ Іран будівництво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ