Іран почав будувати центр із вивчення ядерних технологій



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Комплекс в Фордоу — один з ключових об'єктів іранської ядерної програми

Ісламська Республіка Іран розпочала будівництво дослідницького центру на іранському заводі зі збагачення урану Фордоу, недалеко від міста Кум, що знаходиться в 150 кілометрах на південь від Тегерана.

Як повідомляє агентство Mehr, там будуть розділяти стабільні ізотопи і вивчати способи їх застосування.

«Цей дослідницький комплекс буде унікальним у Західній Азії, в цьому регіоні немає країни, яка б заходила так далеко у вивченні поділу ізотопів», — пояснив присутній на церемонії відкриття будівництва голова Організації із атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі.

Планується, що перший етап будівництва дослідного центру закінчать 8 квітня 2020 року — напередодні національного дня ядерних технологій Ірану. Другий мають завершити до середині травня 2020 року. Центр оснастять у кінці 2020 року.

Комплекс в Фордоу — один з ключових об'єктів іранської ядерної програми. Майже вся інформація по ньому засекречена, тому більша частина інформації стає відома широкому загалу з ізраїльських або американських ЗМІ.