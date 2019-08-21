Помпео розповів в Радбезі ООН про необхідність стримування Ірану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державний секретар США Майк Помпео бере участь у засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході Фото: Укрінформ

Помпео запевняє, що США докладають значних зусиль для забезпечення стабільності у Близькосхідному регіоні

На сайті Державного департаменту США запрацював годинник зворотного відліку до завершення санкційного режиму проти Ірану у жовтні, дивлячись на який, всі члени міжнародної спільноти мають замислитися, як стримувати Іран.

Про це державний секретар США Майкл Помпео розповів, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході.

«Ми вже уважно слідкуємо за завершенням терміну приписів Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) - а саме ембарго ООН на постачання зброї (до Ірану, - ред.) та обмеження на в'їзд для (іранського генерала - ред.) Касема Сулеймані. Нині на сторінці Державного департаменту США, присвяченій Ірану, розміщений годинник зворотного відліку», - розповів Помпео.

Він додав, що міжнародна спільнота матиме «достатньо часу», аби подивитися на годинник та побачити скільки часу залишилося до моменту, коли «руки Ірану будуть розв’язані для створення нової нестабільності», і поміркувати над тим, як упередити такий розвиток подій.

«З моменту, коли США проголосили у квітні наш намір звести всі закупівлі нафти Іраном до нуля, Аятола вдався до повномасштабної кампанії здирницької дипломатії», - зауважив держсекретар.

Він перерахував основні події ескалації відносин між США та Іраном за останні місяці, включно з захопленням нафтових танкерів. Він також повідомив, що Іран вже перевищив обмеження на вироблення збагаченого урану, порушивши свої зобов’язання.

Помпео додав, що США докладають значних зусиль для забезпечення стабільності у Близькосхідному регіоні. Держсекретар звернув увагу на велику кількість криз, які загрожують регіону, включно з війнами у Сирії та Ємені.

«Нещодавно США розпочали зусилля із захисту міжнародної торгівлі в Ормузькій затоці. Ми вітаємо наших партнерів, Великобританію та Бахрейн, і чекаємо, що інші країни також долучаться до місії захисту свободи морського судноплавства», - зазначив Майкл Помпео.

Він переконаний, що такі зусилля демонструють пріоритети суспільств, відданих цінностям свободи, які Рада Безпеки ООН має захищати. Водночас, держсекретар переконаний, що нині потрібно робити більше.

«Безперечно, від Алеппо до Адена, від Триполі до Ірану, на Близькому Сході нині потрібно більше кооперації, ніж коли-небудь раніше. Потрібен свіжий підхід до розв'язання старих проблем», - зазначив він.

Помпео ще раз відзначив важливість Варшавського мирного процесу і закликав всі країни долучатися до зусиль США з мирного процесу на Близькому Сході.

Як відомо, 20 серпня державний секретар США бере участь у засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході. Пізніше він також зустрінеться з генеральний секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Джерело: Укрінформ