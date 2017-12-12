Катастрофа МН17: підозрюваним запропонують добровільно постати перед судом

Сьогодні планується оприлюднення імен 120 осіб, підозрюваних у причетності до катастрофи малайзійського літака на Донбасі

Після оприлюднення списку із 120 осіб, причетних до катастрофи малайзійського «Боїнга» рейсу MH17 на Донбасі, їм буде офіційно повідомлено про підозру. Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник генпрокурора Євген Єнін. «Оприлюднення імен осіб, причетних до катастрофи літака, є плановим проміжним етапом і свідченням



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Бойовики на місці катастрофи малайзійського літака

Сьогодні планується оприлюднення імен 120 осіб, підозрюваних у причетності до катастрофи малайзійського літака на Донбасі

Після оприлюднення списку із 120 осіб, причетних до катастрофи малайзійського «Боїнга» рейсу MH17 на Донбасі, їм буде офіційно повідомлено про підозру.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник генпрокурора Євген Єнін.

«Оприлюднення імен осіб, причетних до катастрофи літака, є плановим проміжним етапом і свідченням того, що Україна і Нідерланди приділяють максимальну увагу розслідуванню цієї справи. Наступним етапом буде офіційне повідомлення їм про підозру», - зазначив Єнін.

Заступник генпрокурора додав, що у Міжнародної слідчої групи буде ще певний час для завершення досудового слідства і передачі до суду обвинувальних актів відносно підозрюваних.

«Ми будемо пропонувати підозрюваним у добровільному порядку постати перед голландським судом», - сказав посадовець.

Кримінальні справи відносно громадян України будуть слухатися у суді Нідерландів за спеціальною процедурою, яка прописана у двосторонній міждержавній угоді.

«Тобто особа перебуватиме на території України, а свідчення будуть даватися голландському суду з використанням сучасних інформаційних технологій», - пояснив Єнін.

Як повідомлялося, Нідерланди у вівторок, 2 січня, оприлюднять імена 120 причетних до ктастрофи малайзійського літака, збитого над Донеччиною.

Раніше у Британії опублікували доповідь розвідки щодо збиття росіянами літака МН17