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    Справа МН17: у Луценка назвали пропагандою Москви інформацію про оголошення 120 підозрюваних

    Всі прізвища причетних до катастрофи МН17 будуть оприлюднюватися лише в міру оголошення їм підозр
    Прізвища підозрюваних у справі про катастрофу малайзійського «Боїнга» MH17 в небі над Донбасом у 2014 році будуть оприлюднюватися в міру оголошення їм підозр. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін. «Це абсолютна нісенітниця і робота ворожої пропаганди. Всі прізвища будуть оприлюднюватися лише в міру
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    Місце падіння малайзійського літака на Донбасі
    Місце падіння малайзійського літака на Донбасі

    Всі прізвища причетних до катастрофи МН17 будуть оприлюднюватися лише в міру оголошення їм підозр

    Прізвища підозрюваних у справі про катастрофу малайзійського «Боїнга» MH17 в небі над Донбасом у 2014 році будуть оприлюднюватися в міру оголошення їм підозр. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

    «Це абсолютна нісенітниця і робота ворожої пропаганди. Всі прізвища будуть оприлюднюватися лише в міру оголошення їм підозр. Про жодні 120 осіб не йдеться - це бажання Москви відволікти увагу від повідомлень про Смоленську трагедію», - сказав він агентству «Інтерфакс-Україна» у вівторок.

    Єнін також написав на своїй сторінці в Фейсбуці: «Уряди України та Нідерландів продовжують координувати зусилля з метою притягнення винних осіб/держав до відповідальності за вчинення теракту в небі над Донбасом».

    Раніше повідомлялося, що Нідерланди у вівторок, 2 січня, оприлюднять імена 120 причетних до катастрофи малайзійського літака, збитого над Донеччиною.

    Підозрюваним запропонують у добровільному порядку постати перед голландським судом.

    Нагадаємо, що у Британії опублікували доповідь розвідки щодо збиття росіянами літака МН17.

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