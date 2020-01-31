«Територія А» святкує ювілей: «25 років - 25 хітів» трансляція



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«Територія А» - культова музична програма 90-их, яка стояла біля витоків сучасного українського шоубізнесу і стала революцією і в музиці, і у телебаченні

У п’ятницю, 31 січня, об 11:00 у пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться пресконференція на тему: «Ювілей «Території А» 25 років - 25 хітів».

Запрошені гості: Анжеліка Рудницька, авторка, ведуча і співвзасновниця програми «Територія А»; Марина Одольська, співачка; Ігор Балан, гурт Аква Віта; Мирослав Кувалдін, Гурт «The вйо»; Сергій Підкаура, композитор, гітарист, співак; Андрій Кравчук, співак;, Павло Зібров, співак.

17 березня 2020 року «Територія А» відсвяткує своє 25-річчя грандіозним ювілейним концертом.

17 березня 1995 року в телеефірі ICTV вперше вийшов Мистецький канал «Територія А» - програма про українське мистецтво, культуру, з репортажами із найцікавіших артподій та особливими гостями. Рівно через пів року стартував перший український, телевізійний, щоденний хітпарад кліпів «Територія А».

«Територія А» - культова музична програма 90-их, яка стояла біля витоків сучасного українського шоубізнесу і стала революцією і в музиці, і у телебаченні. А незмінна ведуча Анжеліка Рудницька стала справжнім кумиром молоді.