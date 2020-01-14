Рада оновила список пам’ятних дат на 2020 рік



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Цього року Україна відзначатиме 150 років з дня народження Євгена Патона

Верховная Рада оновила список пам’ятних дат, які українці відзначатимуть у 2020 році. Постанову № 2542 підтримали 327 народних депутатів.

Згідно із постановою, до списку пам'ятних дат у 2020 році додаються такі: