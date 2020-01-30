Професор про експертів на українському ТБ: На екранах не більше 1% справжніх фахівців



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Команди експертів на телебаченні кожен канал формує за ознакою «горлопастості» або ж наближеності до власників медіа, - Почепцов

Георгій Почепцов на прикладі авіакатастрофи в Ірані доводить беззмістовніть ефірів українського ТБ

Георгій Почепцов, український науковець, доктор філологічних наук та автор численних книг з питань інформаційних війн і комунікативних технологій вважає, що через велику кількість непотрібної інформації на телебаченні глядач втрачає доступ до правди.

«Це така собі телеполітика. Тиждень обговорюють те, що буде під час Нормандської зустрічі, потім ще тиждень обговорюють, що там було. Але ніхто з них (експертів, яких запрошують до студій – «Главком») достовірно не знає, що там насправді мало бути і що відбулося. Те ж саме стосується «іранських скриньок-самописців», - пояснює експерт.

Почепцов наголосив на беззмістовності телеефірів, оскільки, на його думку, команди експертів кожен канал формує за ознакою «горлопастості» або ж наближеності до власників медіа. «Ці люди дуже часто мають мінімальні знання про ситуацію, яку коментують, або ж не розбираються в цій темі взагалі», - зазначає професор і додає, що про якість експертної оцінки можна було судити у випадку зі збитим українським літаком в Ірані. «Це ж були люди, які не мали жодного стосунку ні до катастрофи, ні до самописців, ні загалом до питань безпеки. За цей період я бачив на екранах ТБ не більше 1% справжніх спеціалістів», - стверджує науковець.

Почепцов також звертає увагу на те, що «влада стихійно і несистемно» відповідає на критику, що звучить на телебаченні. «В такій ситуації, яка існує в нас, спікери влади не повинні сходити з екранів телеканалів. Тільки не депутати, які нічим не пов’язані з достовірністю фактів і відповідальністю за свої слова», - вважає фахівець.

Нагадаємо, український письменник, співак і шоумен Антін Мухарський переконаний, що наразі на українському телебаченні мало кому потрібен якісний контент. Мухарський заявив, що погіршення якості українського телерадіопродукту пояснюють запитами суспільства.

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