Ти мерзотник: Богословська вдарила Червоненка в прямому ефірі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політиків розняли ведучі

У вівторок, 28 серпня, екс-нардеп Інна Богословська в ефірі політичного ток-шоу «Пульс» на телеканалі «112 Україна» вдарила колишнього міністра транспорту і зв'язку Євгена Червоненка.

Богословську обурила фраза Червоненка, який на репліку «я базарною мовою не розмовляю» відповів екс-нардепу, що вона так розмовляє «коли приходить за грошима».

Богословська з криком «за якими грішми?» кинулася до Червоненка і намагалася вдарити його по обличчю, однак той встиг підставити плече.

Після цього політиків розняли ведучі ток-шоу.

Нагадаємо, депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук напав у студії каналу NewsOne на депутата БПП Сергій Лещенка.

Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук вважає «психічно хворими» представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.