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    Ти мерзотник: Богословська вдарила Червоненка в прямому ефірі

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    Ти мерзотник: Богословська вдарила Червоненка в прямому ефірі

    Політиків розняли ведучі

    У вівторок, 28 серпня, екс-нардеп Інна Богословська в ефірі політичного ток-шоу «Пульс» на телеканалі «112 Україна» вдарила колишнього міністра транспорту і зв'язку Євгена Червоненка.

    Богословську обурила фраза Червоненка, який на репліку «я базарною мовою не розмовляю» відповів екс-нардепу, що вона так розмовляє «коли приходить за грошима».

    Богословська з криком «за якими грішми?» кинулася до Червоненка і намагалася вдарити його по обличчю, однак той встиг підставити плече.

    Після цього політиків розняли ведучі ток-шоу.

    Нагадаємо, депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук напав у студії каналу NewsOne на депутата БПП Сергій Лещенка. 

    Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук вважає «психічно хворими» представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

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