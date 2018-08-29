Ти мерзотник: Богословська вдарила Червоненка в прямому ефірі
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Політиків розняли ведучі
У вівторок, 28 серпня, екс-нардеп Інна Богословська в ефірі політичного ток-шоу «Пульс» на телеканалі «112 Україна» вдарила колишнього міністра транспорту і зв'язку Євгена Червоненка.
Богословську обурила фраза Червоненка, який на репліку «я базарною мовою не розмовляю» відповів екс-нардепу, що вона так розмовляє «коли приходить за грошима».
Богословська з криком «за якими грішми?» кинулася до Червоненка і намагалася вдарити його по обличчю, однак той встиг підставити плече.
Після цього політиків розняли ведучі ток-шоу.
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