Відео тижня. Депутат від Ляшка у студії телеканалу напав на Лещенка



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Мосійчук розлютився через згадку Ляшка у гомосексуальному контексті

Депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук напав у студії каналу NewsOne на депутата БПП Сергій Лещенка. Відповідне відео було оприлюднено у Facebook.

На ньому видно, що Мосійчук підійшов до Лещенка, очевидно, зі спробою залагодити незручні моменти, які виникли під час ефіру на каналі. Мосійчук і Лещенко потиснули один одному руки. Радикал зазначив, що не говорив речей про орієнтацію, а лише про відвідування депутатом БПП гей-прайдів. Далі Лещенко згадав прізвище Ляшка і Мосійчук напав на нього, розмахуючи тростиною.

Лещенко радив Мосійчуку подивитись компрометуюче відео про начебто Ляшка в інтернеті, натомість «радикал» пообіцяв зняти відео, як того «трахають у дупу».

«Ти казав в ефірі, що ти трахаєшся в дупу і в рота одночасно», - кинув звинувачення Лещенку Мосійчук.

«Ну, давай, знайди відео», - запропонував натомість той.

Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук вважає «психічно хворими» представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Зазначимо, Олег Ляшко, лідер партії, від якої Мосійчук обрався депутатом Верховної Ради, у 2010 році сам опинився у центрі гей-скандалу. Тоді з’явилося відео, де людина, схожа на Ляшка, зізнається в отриманні преференцій в обмін на надання чоловіку на ім’я Боря послуг сексуального характеру. Сам лідер звинувачував розповсюджувачів відео у чорному піарі, саме відео він називав фальшивим.

Нагадаємо, нещодавно Олег Ляшко оженився.