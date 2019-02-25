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    «Ти такий шахтьор, як я балерина»: Порошенко відповів на вигук з натовпу

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    <span>У Червонограді Порошенко був 23 лютого&nbsp;</span> - «Ти такий шахтьор, як я балерина»: Порошенко відповів на вигук з натовпу
    У Червонограді Порошенко був 23 лютого 
    Фото: president.gov.ua

    Порошенко різко відповів на зустрічі з гірниками щодо боргів по зарплаті

    Президент України Петро Порошенко під час візиту до Червонограда на Львівщині відповів на вигук з натовпу.
    Відповідне відео розмістили на YouTube-каналі Zaxid.net.
    Глава держави виступив на Вічевій площі, після чого заявив, що наступним виступить перший віце-прем’єр Степан Кубів.

    «Увага! Я хотів би зараз попросити, щоби Степан Кубів прокоментував погашення заборгованості шахтарям. Так! Слава богу», — сказав президент.

    Після цього один з чоловіків у натовпі щось вигукнув Порошенку, на що той відповів: «Так, ми знаємо, ти такий шахтьор, як я балерина».

    Раніше в СБУ розказали, як спецслужби РФ намагаються втрутитись у вибори через соцмережі українців. СБУ звинуватила у втручанні російське «Агенство Інтернет Досліджень» (так звану «фабрику тролів», яка причетна до втручання у вибори президента в США). Зазначається, що українцям за гроші пропонували надати доступ до рекламного кабінету акаунтів у Facebook та Twitter для нібито просування реклами.

    Нагадаємо, що загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідерами є Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

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