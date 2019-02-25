«Ти такий шахтьор, як я балерина»: Порошенко відповів на вигук з натовпу



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У Червонограді Порошенко був 23 лютого Фото: president.gov.ua

Порошенко різко відповів на зустрічі з гірниками щодо боргів по зарплаті

Президент України Петро Порошенко під час візиту до Червонограда на Львівщині відповів на вигук з натовпу.

Відповідне відео розмістили на YouTube-каналі Zaxid.net.

Глава держави виступив на Вічевій площі, після чого заявив, що наступним виступить перший віце-прем’єр Степан Кубів.

«Увага! Я хотів би зараз попросити, щоби Степан Кубів прокоментував погашення заборгованості шахтарям. Так! Слава богу», — сказав президент. Після цього один з чоловіків у натовпі щось вигукнув Порошенку, на що той відповів: «Так, ми знаємо, ти такий шахтьор, як я балерина».

Раніше в СБУ розказали, як спецслужби РФ намагаються втрутитись у вибори через соцмережі українців. СБУ звинуватила у втручанні російське «Агенство Інтернет Досліджень» (так звану «фабрику тролів», яка причетна до втручання у вибори президента в США). Зазначається, що українцям за гроші пропонували надати доступ до рекламного кабінету акаунтів у Facebook та Twitter для нібито просування реклами.

Нагадаємо, що загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідерами є Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.